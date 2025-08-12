Βαθρακογιάννης: Τις επόμενες ημέρες η κατάσταση θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο

Τις επόμενες ημέρες η κατάσταση θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο, γι’ αυτό, χωρίς εφησυχασμό, είναι απαραίτητη η προσοχή όλων μας, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου της Πυροσβεστικής Βασίλης Βαθρακογιάννης, σε νεότερη έκτακτ ενημέρωση για την κατάσταση των πολλών πύρινων μετώπων κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και στη Χίο.

Παράλληλα ζήτησε τη συνεργασία των πολιτών και απηύθυνε έκκληση να ακολουθούνται πιστά ιθ οδηγίες των αρχών.

Στην προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν ο στρατός, η αστυνομία και το λιμενικό. Το ΓΕΕΘΑ συνδράμει στις επιχειρήσεις κατάσβεσης με 445 στελέχη και 12 μηχανήματα έργου, ενώ για την ασφαλή απομάκρυνση πολιτών έχει διαθέσει 11 λεωφορεία και 16 λέμβους των ειδικών δυνάμεων.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει διαθέσει 315 Αστυνομικούς με 135 οχήματα, για εκκενώσεις οικισμών και κατοικιών, για μεταφορά ευάλωτων ατόμων, για απεγκλωβισμούς και για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Για τον ίδιο σκοπό το Λιμενικό Σώμα έχει διαθέσει στη Χίο 7 πλωτά μέσα, καθώς και ιδιωτικά πλωτά μέσα με τα οποία έχουν απομακρυνθεί και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία 54 συμπολίτες μας και στην Αχαΐα έχει διαθέσει ακόμη 3 πλωτά μέσα που είναι σε ετοιμότητα πλησίον της ακτογραμμής.

Επίσης, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας έχει διαθέσει στην Αχαΐα 8 ασθενοφόρα εκ των οποίων μια Κινητή Ιατρική Μονάδα και μέχρι στιγμής έχουν διακομισθεί 7 περιστατικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίο. Επίσης έχουν διακομιστεί 3 περιστατικά σε όμορα Κέντρα Υγείας και στο υπνωτήριο του Δήμου για φιλοξενία. Αυτή τη στιγμή, εκκενώνεται προληπτικά το Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας και θα διακομισθούν 2 περιστατικά. Στη Χίο έχουν διατεθεί 4 ασθενοφόρα και έχουν διακομισθεί 2 περιστατικά στο Νοσοκομείο Σκυλίτσειο. Στην Πρέβεζα έχουν διατεθεί 5 ασθενοφόρα. Αυτή τη στιγμή εκκενώνεται προληπτικά το Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού και θα διακομισθούν 4 περιστατικά στο νοσοκομείο Άρτας. Ομοίως εκκενώνεται προληπτικά το Κέντρο Υγείας Φιλιππιάδας και θα διακομισθούν 4 περιστατικά στο νοσοκομείο Άρτας.

Ο εκπρόσωπος ανέφερε πως μόνο το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν 152 νέες αγροτοδασικές πυρκαγιές, επισήμανε ο εκπρόσωπος και προσέθεσε: Το σημερινό σκηνικό χαρακτηρίζεται από υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλά ποσοστά υγρασίας και ισχυρούς ανέμους που κατά τόπους φτάνουν τα 9 μποφόρ, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά επικίνδυνο περιβάλλον για την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών.

Σήμερα, στα μέτωπα των πυρκαγιών έχουν διατεθεί και συνεχίζουν να επιχειρούν 4.850 Πυροσβέστες ενώ μέχρι το τελευταίο φως διατέθηκαν 62 εναέρια μέσα.

Απαιτήθηκε να εκδοθούν από το 112 τριάντα τέσσερα μηνύματα, για την ασφαλή απομάκρυνση πολιτών, σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Άρτα Πρέβεζα, Βόνιτσα, Αιτωλικό, Θεσσαλονίκη, Χίο και Αχαΐα.