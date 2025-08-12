Φωτιά στην Πρέβεζα: Εκκενώνεται και το Κέντρο Υγείας Φιλιππιάδας

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ενημέρωσε ότι εκκενώνεται και το Κέντρο Υγείας Φιλιππιάδας, ύστερα από αυτά σε Αχαΐα και Θεσπρωτικό

Φωτιά στην Πρέβεζα: Εκκενώνεται και το Κέντρο Υγείας Φιλιππιάδας
Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανακοίνωσε ότι εκκενώνεται και το Κέντρο Υγείας Φιλιππιάδας, λόγω της πυρκαγιάς που μαίνεται στην Πρέβεζα.

«Η νύχτα σήμερα θα είναι δύσκολη, είμαστε παντού σε πλήρη επιφυλακή και ετοιμότητα. Ψυχραιμία και να ακούτε τις οδηγίες των Αρχών», έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα.

Επιπλέον, γνωστοποίησε ότι εκκενώθηκε και η Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας. «Μεταφέρθηκαν ηλικιωμένοι στο Κέντρο Υγείας Αιτωλικού. Θα τους συνδράμουμε με φιάλες οξυγόνου, σεντόνια και κουβέρτες», έγραψε.

Μερικά λεπτά νωρίτερα, είχε αναφέρει ότι εκκενώνονται τα Κέντρα Υγείας Αχαΐας και Θεσπρωτικού.

Ακόμη, σημείωσε ότι «το Νοσοκομείο Χίου βρίσκεται σε επιφυλακή. Ήδη έφτασαν στα επείγοντα 2 άτομα με αναπνευστικά προβλήματα και 1 πυροσβέστης με πόνο στη μέση από πτώση. Το Κέντρο Υγείας Χίου άνοιξε στις 20:30 προς υποβοήθηση του νοσοκομείου.

Ο διοικητής του νοσοκομείου με τον ιατρό Γκιάλα έφυγαν για Βολισσό μεταφέροντας νερό, ρούχα, κολλύρια και λοιπό υγειονομικό υλικό για υποστήριξη του αγροτικού ιατρού και των πυροσβεστών».

«Το ΕΣΥ δίνει τη μάχη μαζί με τις πυροσβεστικές δυνάμεις, σε μία πολύ δύσκολη νύχτα», επεσήμανε ακόμη ο υπουργός.

