Φωτιές: Εκκενώνονται τα Κέντρα Υγείας Αχαΐας και Θεσπρωτικού – «Το ΕΣΥ δίνει μάχη», λέει ο Άδωνις

Όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, «εκκενώνουμε το Κέντρο Υγείας Αχαΐας με προσωπικό και δύο φιλοξενούμενους, λόγω εκκένωσης όλης της περιοχής», αλλά και «με εντολή του επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστρατήγου Θεόδωρου Κοσμίδη, προχωρά εκκένωση του Κέντρου Υγείας Θεσπρωτικού», εξαιτίας των μεγάλων πυρκαγιών.

-Με εντολή Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος ΠΣ Αντιστρατήγου Θ. Κοσμίδη, εκκένωση του Κέντρου Υγείας Θεσπρωτικού.



-Νοσοκομείο Χίου σε επιφυλακή. Ήδη έφτασαν στα επείγοντα 2 ατομα με αναπνευστικά προβληματα κ 1 πυροσβεστης με πόνο στη μεση απο πτώση. Το Κ.Υ. Χίου άνοιξε στις 20:30'… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 12, 2025

Χίος: Δύο άτομα στα επείγοντα με αναπνευστικά προβλήματα – Τραυματίστηκε πυροσβέστης

Ακόμη, σημείωσε ότι «το Νοσοκομείο Χίου βρίσκεται σε επιφυλακή. Ήδη έφτασαν στα επείγοντα 2 άτομα με αναπνευστικά προβλήματα και 1 πυροσβέστης με πόνο στη μέση από πτώση. Το Κέντρο Υγείας Χίου άνοιξε στις 20:30 προς υποβοήθηση του νοσοκομείου.

Ο διοικητής του νοσοκομείου με τον ιατρό Γκιάλα έφυγαν για Βολισσό μεταφέροντας νερό, ρούχα, κολλύρια και λοιπό υγειονομικό υλικό για υποστήριξη του αγροτικού ιατρού και των πυροσβεστών».

«Το ΕΣΥ δίνει τη μάχη μαζί με τις πυροσβεστικές δυνάμεις, σε μία πολύ δύσκολη νύχτα», επεσήμανε ακόμη ο υπουργός.

Διαβάστε επίσης