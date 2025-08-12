Φωτιά Αχαΐα: Δραματικές εικόνες στα Καμίνια - Πρόβατα απεγκλωβίστηκαν την τελευταία στιγμή

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που έρχονται από την ανεξέλεγκτη πυρκαγιά που μαίνεται στη Δυτική Αχαΐα, με πρόβατα στην περιοχή Καμίνια να διασώζονται την τελευταία στιγμή.

Δημοσιογράφος που βρισκόταν στο σημείο φώναξε σε κατοίκους να απεγκλωβίσουν τα ζωντανά, με αυτούς να τραβούν την περίφραξη για να δημιουργήσουν δίοδο διαφυγής για τα ζώα.

Διαβάστε επίσης