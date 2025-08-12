Φωτιά Αχαΐα: Δραματικές εικόνες στα Καμίνια - Πρόβατα απεγκλωβίστηκαν την τελευταία στιγμή
Τα ζώα βρίσκονταν πολύ κοντά στο πύρινο μέτωπο χωρίς τρόπο διαφυγής
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που έρχονται από την ανεξέλεγκτη πυρκαγιά που μαίνεται στη Δυτική Αχαΐα, με πρόβατα στην περιοχή Καμίνια να διασώζονται την τελευταία στιγμή.
Δημοσιογράφος που βρισκόταν στο σημείο φώναξε σε κατοίκους να απεγκλωβίσουν τα ζωντανά, με αυτούς να τραβούν την περίφραξη για να δημιουργήσουν δίοδο διαφυγής για τα ζώα.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:21 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Πρέβεζα: Μήνυμα εκκένωσης στην Παλαιά Φιλιππιάδα
23:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός τώρα στο Άγιο Όρος
23:18 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Αχαΐα: Ανοιχτά σχολεία για να υποδεχθούν πυρόπληκτους
23:11 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πύρινη κόλαση στην Πάτρα: Νέα φωτιά τώρα στα Συχαινά
12:59 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ