Φωτιά στην Αχαΐα: «Οι εκκενώσεις πραγματοποιούνται ανάλογα με την περιοχή»,λέει ο Νεκτάριος Φαρμάκης

Νύχτα φόβου και αγωνίας προμηνύεται η αποψινή 12η προς 13η Αυγούστου για τους κατοίκους της Αχαΐας, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί εξακολουθεί να μαίνεται ανεξέλεγκτη, θέτοντας τις Αρχές σε ύψιστο συναγερμό.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την τιτάνια μάχη με τις φλόγες, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι δυσκολεύουν δραματικά τις επιχειρήσεις. Ήδη, έχουν αποσταλεί διαδοχικά μηνύματα του «112» για εκκενώσεις, ενώ δόθηκε εντολή προληπτικής απομάκρυνσης από την Κάτω Αχαΐα, αναγκάζοντας πάνω από 7.500 κατοίκους να περάσουν τη νύχτα μακριά από τα σπίτια τους.

Μιλώντας στο Newsbomb.gr, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, τόνισε: «Κρίσιμη είναι η κατάσταση αυτή την ώρα. Έχουμε ενεργά μέτωπα και παραλιακά, εκκενώνονται πολλές περιοχές, ενώ ξέσπασε νέα πυρκαγιά στην περιοχή Συχαινά, κοντά στην Πάτρα, όπου κατευθύνομαι και εγώ τώρα».

Σύμφωνα με τον κ. Φαρμάκη, οι κάτοικοι ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών και απομακρύνονται με λεωφορεία που έχει διαθέσει η Περιφέρεια σε συνεργασία με τους Δήμους και το Λιμενικό, το οποίο παραλαμβάνει πολίτες από το λιμάνι της Πάτρας.

Παράλληλα, έχουν ανοίξει δημόσιοι χώροι, όπως σχολεία, για τη φιλοξενία των εκτοπισμένων. Οι εκκενώσεις πραγματοποιούνται ανάλογα με την τοποθεσία δηλαδή όσοι βρίσκονται δυτικά κατευθύνονται προς Πύργο, ενώ όσοι ανατολικά, προς Πάτρα.