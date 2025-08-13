«Υγροί τάφοι» οι παραλίες της Κρήτης: Δύο ζωές χάθηκαν σε λίγες ώρες - 11 πνιγμοί στο Ηράκλειο φέτος

Δύο νέοι πνιγμοί σε Τσούτσουρα και Αμμουδάρα

Newsbomb

«Υγροί τάφοι» οι παραλίες της Κρήτης: Δύο ζωές χάθηκαν σε λίγες ώρες - 11 πνιγμοί στο Ηράκλειο φέτος
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Θλίψη σκορπούν τα δύο νέα περιστατικά πνιγμού που σημειώθηκαν στην Κρήτη, προσθέτοντας ακόμη δύο θύματα στη μακάβρια λίστα των φετινών καλοκαιρινών τραγωδιών. Οι θάλασσες του νησιού, και ειδικά οι τουριστικές παραλίες με ισχυρά ρεύματα, συνεχίζουν να μετατρέπονται σε παγίδες θανάτου για λουόμενους, παρά τις προειδοποιήσεις των Αρχών για αυξημένη προσοχή.

Το μεσημέρι της Δευτέρας, ένας 94χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στον Τσούτσουρα. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αρκαλοχωρίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του από πνιγμό.

Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, στην παραλία της Αμμουδάρας στο Ηράκλειο, ένας 55χρονος κατέρρευσε ενώ κολυμπούσε. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε καταναλώσει φαγητό περίπου 15 λεπτά πριν μπει στη θάλασσα. Κατά τη διάρκεια της κολύμβησης, παρουσίασε εμετό και υπέστη αναρρόφηση. Αρκετοί παρευρισκόμενοι επιχείρησαν να τον επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ επί 50 λεπτά, όμως ο άτυχος άνδρας δεν τα κατάφερε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, μόνο φέτος στον Νομό Ηρακλείου έχουν χάσει τη ζωή τους 11 άνθρωποι από πνιγμό, 7 άνδρες και 4 γυναίκες, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε παραλίες του Δήμου Χερσονήσου. Παρά τη μείωση κατά 23% των πνιγμών πανελλαδικά σε σχέση με πέρυσι, οι αριθμοί παραμένουν ανησυχητικοί.

«Χρειάζεται αυξημένη προσοχή και σωστή πρόληψη, ειδικά σε περιοχές με έντονα θαλάσσια ρεύματα» τονίζει ο Δημήτρης Κλάδος, εκπαιδευτής ναυαγοσωστών της ΑΚΤΑΙΑ Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας Κρήτης.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:05ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Μέγαρα: «Έχει σχεδόν σβήσει, υπάρχουν μόνο μικροεστίες», λέει ο δήμαρχος

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 13 Αυγούστου

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ για τον τίτλο της… Υπερπρωταθλήτριας! | Πού θα δείτε το UEFA Super Cup

06:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μάχη γιγάντων στην τεχνητή νοημοσύνη: Η Perplexity AI βάζει στο στόχαστρο το Chrome της Google - Η τολμηρή προσφορά

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Η απάντηση του Δημάρχου Χανίων μετά την αγανάκτηση του ηθοποιού σε παράστασή του στα Χανιά

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία σπάει την ουκρανική πρώτη γραμμή - Τι φοβάται το Κίεβο λίγο πριν το τε α τετ Πούτιν - Τραμπ στο Άνκρορατζ

06:24ΥΓΕΙΑ

Ο πόλεμος της «υγρής πρωτεΐνης»: Οι κολοσσοί των τροφίμων δημιουργούν νέα προϊόντα σαν συμπληρώματα για τα φάρμακα απώλειας βάρους

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με ισχυρά μελτέμια και η Τετάρτη – «Κλείδωσε» η πρόγνωση για τις 15 Αύγουστου

06:12ΕΛΛΑΔΑ

«Μαϊμού» αστυνομικοί «χτυπούν» καταστήματα εστίασης σε όλη τη χώρα

06:10ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Πύρινες γλώσσες πνίγουν Πάτρα, Χίο, Πρέβεζα, Ζάκυνθο και Ιωάννινα – Φωτιά τα ξημερώματα και στα Μέγαρα - 4.850 πυροσβέστες στη μάχη

06:08ΕΛΛΑΔΑ

«Υγροί τάφοι» οι παραλίες της Κρήτης: Δύο ζωές χάθηκαν σε λίγες ώρες - 11 πνιγμοί στο Ηράκλειο φέτος

06:04ΕΘΝΙΚΑ

Η Τουρκία προχωρά σεισμικές έρευνες στα χωρικά ύδατα της Λιβύης – Το σχέδιο της Άγκυρας

05:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Mέγαρα: Μήνυμα από το 112 στον Άγιο Κωνσταντίνο – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:28ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης στον χώρο εμπορίου

05:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές στην Ελλάδα: Πορτοκαλί συναγερμός – Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές – Δείτε το χάρτη

05:00ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αττική: Στις φλόγες δασική έκταση στον Άγιο Κωνσταντίνο Μεγάρων – Ήχησε το 112

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 13 Αυγούστου

04:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αττική: Στις φλόγες χώρος εμπορίου στο Κορωπί

04:08ΥΓΕΙΑ

Φωτιές στην Ελλάδα: Σε ετοιμότητα το ΕΚΑΒ σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Αιτωλοακαρνανία, Ζάκυνθο και Χίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:10ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Πύρινες γλώσσες πνίγουν Πάτρα, Χίο, Πρέβεζα, Ζάκυνθο και Ιωάννινα – Φωτιά τα ξημερώματα και στα Μέγαρα - 4.850 πυροσβέστες στη μάχη

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Η απάντηση του Δημάρχου Χανίων μετά την αγανάκτηση του ηθοποιού σε παράστασή του στα Χανιά

05:28ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης στον χώρο εμπορίου

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: «Να φύγεις γιατί έτσι γουστάρω» – Επεισόδιο με δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία σπάει την ουκρανική πρώτη γραμμή - Τι φοβάται το Κίεβο λίγο πριν το τε α τετ Πούτιν - Τραμπ στο Άνκρορατζ

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με ισχυρά μελτέμια και η Τετάρτη – «Κλείδωσε» η πρόγνωση για τις 15 Αύγουστου

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Ζάκυνθος: Έβγαλαν σε Λιτανεία την εικόνα της Παναγίας για να τους σώσει

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές τώρα στην Ελλάδα: Δείτε τη συγκλονιστική εικόνα από το σύστημα Engage της Πυροσβεστικής

22:48ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζόκερ: Νέο μέγα τζακ ποτ και… εκτόξευση στα 26,5 εκατ. ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: «Οι εκκενώσεις πραγματοποιούνται ανάλογα με την περιοχή - Κρίσιμη η κατάσταση», λέει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας στο Newsbomb

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

05:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Mέγαρα: Μήνυμα από το 112 στον Άγιο Κωνσταντίνο – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

06:04ΕΘΝΙΚΑ

Η Τουρκία προχωρά σεισμικές έρευνες στα χωρικά ύδατα της Λιβύης – Το σχέδιο της Άγκυρας

06:24ΥΓΕΙΑ

Ο πόλεμος της «υγρής πρωτεΐνης»: Οι κολοσσοί των τροφίμων δημιουργούν νέα προϊόντα σαν συμπληρώματα για τα φάρμακα απώλειας βάρους

12:00ΚΟΣΜΟΣ

Πάμελα Άντερσον: Το sex symbol των 90's «πέθανε» - Η δεύτερη ζωή της «βασίλισσας του Baywatch»

06:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μάχη γιγάντων στην τεχνητή νοημοσύνη: Η Perplexity AI βάζει στο στόχαστρο το Chrome της Google - Η τολμηρή προσφορά

00:38ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Σεισμός 4 ρίχτερ ταρακούνησε το νησί

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ για τον τίτλο της… Υπερπρωταθλήτριας! | Πού θα δείτε το UEFA Super Cup

00:07ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Μεγάλη φωτιά στη Ζίτσα – Μήνυμα «112» για εκκένωση - Απειλείται ο Πρωτόπαπας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ