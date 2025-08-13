«Υγροί τάφοι» οι παραλίες της Κρήτης: Δύο ζωές χάθηκαν σε λίγες ώρες - 11 πνιγμοί στο Ηράκλειο φέτος

Θλίψη σκορπούν τα δύο νέα περιστατικά πνιγμού που σημειώθηκαν στην Κρήτη, προσθέτοντας ακόμη δύο θύματα στη μακάβρια λίστα των φετινών καλοκαιρινών τραγωδιών. Οι θάλασσες του νησιού, και ειδικά οι τουριστικές παραλίες με ισχυρά ρεύματα, συνεχίζουν να μετατρέπονται σε παγίδες θανάτου για λουόμενους, παρά τις προειδοποιήσεις των Αρχών για αυξημένη προσοχή.

Το μεσημέρι της Δευτέρας, ένας 94χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στον Τσούτσουρα. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αρκαλοχωρίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του από πνιγμό.

Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, στην παραλία της Αμμουδάρας στο Ηράκλειο, ένας 55χρονος κατέρρευσε ενώ κολυμπούσε. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε καταναλώσει φαγητό περίπου 15 λεπτά πριν μπει στη θάλασσα. Κατά τη διάρκεια της κολύμβησης, παρουσίασε εμετό και υπέστη αναρρόφηση. Αρκετοί παρευρισκόμενοι επιχείρησαν να τον επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ επί 50 λεπτά, όμως ο άτυχος άνδρας δεν τα κατάφερε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, μόνο φέτος στον Νομό Ηρακλείου έχουν χάσει τη ζωή τους 11 άνθρωποι από πνιγμό, 7 άνδρες και 4 γυναίκες, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε παραλίες του Δήμου Χερσονήσου. Παρά τη μείωση κατά 23% των πνιγμών πανελλαδικά σε σχέση με πέρυσι, οι αριθμοί παραμένουν ανησυχητικοί.

«Χρειάζεται αυξημένη προσοχή και σωστή πρόληψη, ειδικά σε περιοχές με έντονα θαλάσσια ρεύματα» τονίζει ο Δημήτρης Κλάδος, εκπαιδευτής ναυαγοσωστών της ΑΚΤΑΙΑ Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας Κρήτης.