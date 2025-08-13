Φωτιά στην Αττική: Στις φλόγες δασική έκταση στον Άγιο Κωνσταντίνο Μεγάρων – Ήχησε το 112
Νέος συναγερμός τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης (13/8) σε δασική έκταση στον Άγιο Κωνσταντίνο Βιλίων Αττικής.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Μήνυμα από το 112
Πριν από λίγο εστάλη μήνυμα από το 112 το οποίο αναφέρει:
«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής
Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
