Φωτιά στη Βόλβη: Χωρίς ενεργό μέτωπο μετά τη νέα αναζωπύρωση χθες στο Βαγιοχώρι

Στο σημείο παραμένουν προληπτικά δεκαπέντε πυροσβέστες με έξι οχήματα

Newsbomb

Φωτιά στη Βόλβη: Χωρίς ενεργό μέτωπο μετά τη νέα αναζωπύρωση χθες στο Βαγιοχώρι
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι αυτή τη στιγμή η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον δήμο Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη, μετά τη νέα αναζωπύρωση στο Βαγιοχώρι χθες το απόγευμα.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, δεν υπάρχει πρόβλημα με τη φωτιά που αναζωπυρώθηκε χθες λόγω των ισχυρών ανέμων, με αποτέλεσμα να ηχήσει προειδοποιητικά και το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων του Βαϊοχωρίου με κατεύθυνση προς τη Νυμφόπετρα.

Στο σημείο παραμένουν προληπτικά δεκαπέντε πυροσβέστες με έξι οχήματα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:40ΕΛΛΑΔΑ

Λιμενικό: Επιχειρήσεις απεγκλωβισμού σε Χίο και Πάτρα - Συγκλονιστικές εικόνες

11:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: «Τσουχτερό» πρόστιμο και λουκέτο 48 ωρών σε beach bar της Ρόδου

11:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: «Τελειώνει του Ουναΐ στον Παναθηναϊκό»

11:28ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Αδιάκοπη μάχη στα μέτωπα της Αχαΐας, έχουν καεί περιουσίες – Αγωνία για τη Χίο, καλύτερη εικόνα στη Ζάκυνθο

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Άντι Κάρολ: Χώρισε με τη σύντροφό του δύο μήνες μετά τις επεισοδιακές διακοπές στη Μύκονο

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Δυτική Αχαΐα: Επιχείρηση εκκένωσης σε Μποζαΐτικα, Μπάλα και Βούντενη

11:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Πέταξε για Ιταλία, όπου θα δώσει δυνατά φιλικά με Νάπολι και Ίντερ - Ώρες και κανάλια

11:16ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Πειρατές της Καραϊβικής»: Ο Τζόνι Ντεπ ετοιμάζεται να επιστρέψει στον πιο αναγνωρίσιμο ρόλο του

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Σαμίρ Χουλίλε: Ποιος είναι ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας που προωθείται για κυβερνήτης στη μεταπολεμική Γάζα - Το σχέδιο των $ 53 δις και τα κοιτάσματα αερίου

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται η «Σελήνη του αίματος» τον Σεπτέμβριο: Πού και πότε θα την παρακολουθήσεις

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο θα είναι στην Ιταλία

10:49LIFESTYLE

Κατερίνα Δαλάκα - Δήμητρα Γναφάκη: Έφεραν τον «καύσωνα» στην Μύκονο με το κορμί τους - Βίντεο

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα – Η εξήγηση του δημοσιογράφου για το «να φύγεις γιατί έτσι γουστάρω» στον «αέρα» του ΣΚΑΪ: «Δεν ήταν πολίτης απλός»

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος: «Προσευχηθείτε για την φλεγόμενη Αχαΐα»

10:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Depeche Mode: Έρχεται στη μεγάλη οθόνη η μοναδική εμπειρία των ζωντανών εμφανίσεών τους

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Η NASA φωτογράφισε την «Κοσμική Αράχνη»: Οι πιο εντυπωσιακές εικόνες του σύμπαντος που είδαμε ποτέ

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Αρτέμιδα: Θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού - Νεκρός 74χρονος

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Βόλβη: Χωρίς ενεργό μέτωπο μετά τη νέα αναζωπύρωση χθες στο Βαγιοχώρι

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός στο Κορωπί: Παρανάλωμα του πυρός το κατάστημα - Αυτοκίνητο προσέκρουσε και έγινε έκρηξη - Φωτογραφίες

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Ιωάννινα: Καλύτερη η εικόνα από το μέτωπο στον Πρωτόπαππα - Ισχυροί άνεμοι στην περιοχή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:28ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Αδιάκοπη μάχη στα μέτωπα της Αχαΐας, έχουν καεί περιουσίες – Αγωνία για τη Χίο, καλύτερη εικόνα στη Ζάκυνθο

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός στο Κορωπί: Παρανάλωμα του πυρός το κατάστημα - Αυτοκίνητο προσέκρουσε και έγινε έκρηξη - Φωτογραφίες

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα – Η εξήγηση του δημοσιογράφου για το «να φύγεις γιατί έτσι γουστάρω» στον «αέρα» του ΣΚΑΪ: «Δεν ήταν πολίτης απλός»

07:32ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στη Μελβούρνη: Άστεγος δολοφόνησε Ελληνοαυστραλή έγκυο και αποκεφάλισε τον σύντροφό της

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Συχαινά Αχαΐας - Πατέρας Γερβάσιος: «Σώθηκε από θαύμα το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής»

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Δραματική διάσωση κατοίκων από τα Βραχναίικα με φουσκωτή λέμβο

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Δυτική Αχαΐα: Επιχείρηση εκκένωσης σε Μποζαΐτικα, Μπάλα και Βούντενη

09:14ΕΘΝΙΚΑ

Επέτειος «επακούμβησης»: Ένα σαφές μάθημα για το μέλλον - Ειδικός αναλυτής εξηγεί στο Newsbomb

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Αρτέμιδα: Θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού - Νεκρός 74χρονος

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

10:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιστρέφει στην Αθήνα ο Κυριάκος Μητσοτάκης λόγω των πυρκαγιών

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Πώς εξαπλώθηκαν οι φωτιές σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο – Δείτε δορυφορικές εικόνες

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Σαμίρ Χουλίλε: Ποιος είναι ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας που προωθείται για κυβερνήτης στη μεταπολεμική Γάζα - Το σχέδιο των $ 53 δις και τα κοιτάσματα αερίου

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Η απάντηση του Δημάρχου Χανίων μετά την αγανάκτηση του ηθοποιού σε παράστασή του στα Χανιά

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Άντι Κάρολ: Χώρισε με τη σύντροφό του δύο μήνες μετά τις επεισοδιακές διακοπές στη Μύκονο

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χίο: «Οι φλόγες έχουν φτάσει στη Βολισσό, έχουν καεί μαγαζιά κοντά στο λιμάνι»

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα: Διπλωματία στον «Ήλιο του Μεσονυχτίου» - Το ραντεβού στη Βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον

10:49LIFESTYLE

Κατερίνα Δαλάκα - Δήμητρα Γναφάκη: Έφεραν τον «καύσωνα» στην Μύκονο με το κορμί τους - Βίντεο

09:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» μετεωρολόγων για τον Δεκαπενταύγουστο - Πώς θα κυμανθούν θερμοκρασία και άνεμοι

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Λιμενικό: Επιχειρήσεις απεγκλωβισμού σε Χίο και Πάτρα - Συγκλονιστικές εικόνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ