Φωτιά στη Βόλβη: Χωρίς ενεργό μέτωπο μετά τη νέα αναζωπύρωση χθες στο Βαγιοχώρι
Στο σημείο παραμένουν προληπτικά δεκαπέντε πυροσβέστες με έξι οχήματα
Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι αυτή τη στιγμή η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον δήμο Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη, μετά τη νέα αναζωπύρωση στο Βαγιοχώρι χθες το απόγευμα.
Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, δεν υπάρχει πρόβλημα με τη φωτιά που αναζωπυρώθηκε χθες λόγω των ισχυρών ανέμων, με αποτέλεσμα να ηχήσει προειδοποιητικά και το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων του Βαϊοχωρίου με κατεύθυνση προς τη Νυμφόπετρα.
Στο σημείο παραμένουν προληπτικά δεκαπέντε πυροσβέστες με έξι οχήματα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
