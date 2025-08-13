Φωτιές: Οδηγίες από την Πολιτική Προστασία

Ένας οδηγός για όλους όσοι εμπλέκονται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο σε φωτιές 

Newsbomb

Φωτιές: Οδηγίες από την Πολιτική Προστασία
Δεύτερη ημέρα της πυρκαγιάς στην Αχαΐα, Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025. Για την κατάσβεση επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από το πρωί επιχειρούν από αέρος 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. (EUROKINISSI)
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με τις δασικές πυρκαγιές να μαίνονται σε πολλά σημεία της χώρας, κρίσιμες μπορεί να αποδειχθούν οι οδηγίες από την Πολιτική Προστασία για τις περιπτώσεις φωτιάς.

Αναλυτικά:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ

-Αν βρίσκεστε στην ύπαιθρο
Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά τους θερινούς μήνες.

Μην ανάβετε υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα το καλοκαίρι.

Αποφύγετε εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (π.χ. ηλεκτροκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).

Μην πετάτε αναμμένα τσιγάρα.

Μην αφήνετε τα σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.

Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κίνδυνου.

-Αν το σπίτι σας βρίσκεται μέσα ή κοντά σε δάσος
Δημιουργήστε μια αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι καθαρίζοντας σε ακτίνα τουλάχιστον 10 μέτρων τα ξερά χόρτα και φύλλα, τις πευκοβελόνες και τα κλαδιά.

Κλαδέψτε τα δένδρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων, ανάλογα με την ηλικία και την κατάστασή τους.

Απομακρύνετε τα ξερά κλαδιά από τα δένδρα και τους θάμνους.

Μην αφήνετε τα κλαδιά των δένδρων να ακουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια του σπιτιού. Κλαδέψτε τα αφήνοντας απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων από το σπίτι.

Αραιώστε τη δενδρώδη βλάστηση έτσι ώστε τα κλαδιά του ενός δένδρου να απέχουν τουλάχιστον 3 μέτρα από τα κλαδιά του άλλου. Για ακόμη μεγαλύτερη προστασία απομακρύνουμε τη δενδρώδη και θαμνώδη βλάστηση γύρω από το κτίσμα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων εφόσον οι εργασίες καθαρισμού της φυσικής βλάστησης που επιβάλλονται για την προστασία των κτιρίων δεν προσκρούουν σε καμία περίπτωση στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Μην τοποθετείτε πλαστικές υδρορροές ή σωλήνες στους τοίχους του σπιτιού.

Μην τοποθετείτε παραθυρόφυλλα από εύφλεκτα υλικά στα παράθυρα και τις μπαλκονόπορτες.

Φροντίστε ώστε τα καλύμματα στις καμινάδες και τους αεραγωγούς του σπιτιού να είναι από άφλεκτο υλικό ώστε να μην διεισδύσουν σπίθες.

Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο σπίτι.

Τοποθετείτε τα καυσόξυλα σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους.

Μην κατασκευάζετε ακάλυπτες δεξαμενές καυσίμου κοντά στο σπίτι.

Προμηθευτείτε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες και φροντίζετε για τη συντήρησή τους.

Εξοπλιστείτε με σωλήνα ποτίσματος με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλετε να προστατεύσετε.

Εξοπλιστείτε με μια δεξαμενή νερού, μια απλή αντλία που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και ένα σωλήνα νερού.
Σχήμα ενδεικτικής απόστασης μεταξύ σπιτιού και δέντρων

-Μόλις αντιληφθείτε μια πυρκαγιά

Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στην Πυροσβεστική Υπηρεσία (τηλ.199) και δώστε σαφείς πληροφορίες για:
- την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε,
- την τοποθεσία, το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς.
- το είδος της βλάστησης που καίγεται.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ

-Αν η πυρκαγιά πλησιάζει στο σπίτι σας
Διατηρήστε την ψυχραιμία σας.

Μεταφέρετε όλα τα εύφλεκτα υλικά από τον περίγυρο του κτιρίου σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους.

Κλείστε όλες τις διόδους (καμινάδες, παράθυρα, πόρτες κλπ.) έτσι ώστε να μην διεισδύσουν οι καύτρες στο εσωτερικό του σπιτιού.

Κλείστε τις παροχές φυσικού αερίου και υγρών καυσίμων μέσα και έξω από το σπίτι.

Μαζέψτε τις τέντες στα μπαλκόνια και στα παράθυρα.

Διευκολύνετε την πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων ανοίγοντας την πόρτα του κήπου.

Τοποθετήστε σκάλα στην εξωτερική πλευρά του σπιτιού, αντίθετα από την κατεύθυνση της πυρκαγιάς ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στη στέγη.

Συνδέστε τους σωλήνες ποτίσματος και απλώστε τους ώστε να καλύπτεται η περίμετρος του σπιτιού.

Αν η ορατότητα είναι μειωμένη, ανάψτε τα εσωτερικά και τα εξωτερικά φώτα του για να γίνεται ορατό μέσα από τους καπνούς.

-Μόλις περάσει η πυρκαγιά

Βγείτε από το σπίτι και σβήστε αμέσως τις μικροεστίες που απομένουν.

Ελέγξτε για τουλάχιστον 48 ώρες, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, την περίμετρο και τους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού για το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων.

Αν η πυρκαγιά έχει φτάσει στο σπίτι σας

Μην εγκαταλείπετε το κτίριο εκτός αν η διαφυγή σας είναι πλήρως εξασφαλισμένη.

Μην μπαίνετε μέσα σε αυτοκίνητο. Η πιθανότητα επιβίωσης σε ένα σπίτι κατασκευασμένο από άφλεκτα υλικά είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη σε ένα αυτοκίνητο που βρίσκεται σε καπνούς και φλόγες.

-Αν παραμείνετε στο σπίτι:


- Κλείστε καλά τις πόρτες και τα παράθυρα.
- Φράξτε τις χαραμάδες με βρεγμένα πανιά για να μην μπει μέσα ο καπνός.
- Απομακρύνετε τις κουρτίνες από τα παράθυρα.
- Μεταφέρετε στο εσωτερικό των δωματίων τα έπιπλα που βρίσκονται κοντά στα παράθυρα και τις εξωτερικές πόρτες.
- Κλείστε τις ενδιάμεσες πόρτες για να επιβραδύνετε την εξάπλωση της πυρκαγιάς.
- Γεμίστε την μπανιέρα, τους νιπτήρες και τους κουβάδες με εφεδρικό νερό.
- Συγκεντρωθείτε όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο.
- Φροντίστε να υπάρχει φακός και εφεδρικές μπαταρίες μαζί σας σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος.

Αν το σπίτι σας είναι ξύλινο αναζητήστε καταφύγιο σε κτιστό σπίτι.

Αν διαταχθεί οργανωμένη απομάκρυνση από την περιοχή ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες των Αρχών και τις διαδρομές που θα σας δοθούν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:40ΕΛΛΑΔΑ

Λιμενικό: Επιχειρήσεις απεγκλωβισμού σε Χίο και Πάτρα - Συγκλονιστικές εικόνες

11:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: «Τσουχτερό» πρόστιμο και λουκέτο 48 ωρών σε beach bar της Ρόδου

11:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: «Τελειώνει του Ουναΐ στον Παναθηναϊκό»

11:28ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Αδιάκοπη μάχη στα μέτωπα της Αχαΐας, έχουν καεί περιουσίες – Αγωνία για τη Χίο, καλύτερη εικόνα στη Ζάκυνθο

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Άντι Κάρολ: Χώρισε με τη σύντροφό του δύο μήνες μετά τις επεισοδιακές διακοπές στη Μύκονο

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Δυτική Αχαΐα: Επιχείρηση εκκένωσης σε Μποζαΐτικα, Μπάλα και Βούντενη

11:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Πέταξε για Ιταλία, όπου θα δώσει δυνατά φιλικά με Νάπολι και Ίντερ - Ώρες και κανάλια

11:16ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Πειρατές της Καραϊβικής»: Ο Τζόνι Ντεπ ετοιμάζεται να επιστρέψει στον πιο αναγνωρίσιμο ρόλο του

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Σαμίρ Χουλίλε: Ποιος είναι ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας που προωθείται για κυβερνήτης στη μεταπολεμική Γάζα - Το σχέδιο των $ 53 δις και τα κοιτάσματα αερίου

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται η «Σελήνη του αίματος» τον Σεπτέμβριο: Πού και πότε θα την παρακολουθήσεις

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο θα είναι στην Ιταλία

10:49LIFESTYLE

Κατερίνα Δαλάκα - Δήμητρα Γναφάκη: Έφεραν τον «καύσωνα» στην Μύκονο με το κορμί τους - Βίντεο

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα – Η εξήγηση του δημοσιογράφου για το «να φύγεις γιατί έτσι γουστάρω» στον «αέρα» του ΣΚΑΪ: «Δεν ήταν πολίτης απλός»

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος: «Προσευχηθείτε για την φλεγόμενη Αχαΐα»

10:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Depeche Mode: Έρχεται στη μεγάλη οθόνη η μοναδική εμπειρία των ζωντανών εμφανίσεών τους

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Η NASA φωτογράφισε την «Κοσμική Αράχνη»: Οι πιο εντυπωσιακές εικόνες του σύμπαντος που είδαμε ποτέ

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Αρτέμιδα: Θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού - Νεκρός 74χρονος

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Βόλβη: Χωρίς ενεργό μέτωπο μετά τη νέα αναζωπύρωση χθες στο Βαγιοχώρι

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός στο Κορωπί: Παρανάλωμα του πυρός το κατάστημα - Αυτοκίνητο προσέκρουσε και έγινε έκρηξη - Φωτογραφίες

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Ιωάννινα: Καλύτερη η εικόνα από το μέτωπο στον Πρωτόπαππα - Ισχυροί άνεμοι στην περιοχή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:28ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Αδιάκοπη μάχη στα μέτωπα της Αχαΐας, έχουν καεί περιουσίες – Αγωνία για τη Χίο, καλύτερη εικόνα στη Ζάκυνθο

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός στο Κορωπί: Παρανάλωμα του πυρός το κατάστημα - Αυτοκίνητο προσέκρουσε και έγινε έκρηξη - Φωτογραφίες

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα – Η εξήγηση του δημοσιογράφου για το «να φύγεις γιατί έτσι γουστάρω» στον «αέρα» του ΣΚΑΪ: «Δεν ήταν πολίτης απλός»

07:32ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στη Μελβούρνη: Άστεγος δολοφόνησε Ελληνοαυστραλή έγκυο και αποκεφάλισε τον σύντροφό της

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Συχαινά Αχαΐας - Πατέρας Γερβάσιος: «Σώθηκε από θαύμα το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής»

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Δραματική διάσωση κατοίκων από τα Βραχναίικα με φουσκωτή λέμβο

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Δυτική Αχαΐα: Επιχείρηση εκκένωσης σε Μποζαΐτικα, Μπάλα και Βούντενη

09:14ΕΘΝΙΚΑ

Επέτειος «επακούμβησης»: Ένα σαφές μάθημα για το μέλλον - Ειδικός αναλυτής εξηγεί στο Newsbomb

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Αρτέμιδα: Θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού - Νεκρός 74χρονος

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

10:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιστρέφει στην Αθήνα ο Κυριάκος Μητσοτάκης λόγω των πυρκαγιών

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Πώς εξαπλώθηκαν οι φωτιές σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο – Δείτε δορυφορικές εικόνες

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Σαμίρ Χουλίλε: Ποιος είναι ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας που προωθείται για κυβερνήτης στη μεταπολεμική Γάζα - Το σχέδιο των $ 53 δις και τα κοιτάσματα αερίου

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Η απάντηση του Δημάρχου Χανίων μετά την αγανάκτηση του ηθοποιού σε παράστασή του στα Χανιά

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Άντι Κάρολ: Χώρισε με τη σύντροφό του δύο μήνες μετά τις επεισοδιακές διακοπές στη Μύκονο

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χίο: «Οι φλόγες έχουν φτάσει στη Βολισσό, έχουν καεί μαγαζιά κοντά στο λιμάνι»

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα: Διπλωματία στον «Ήλιο του Μεσονυχτίου» - Το ραντεβού στη Βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον

10:49LIFESTYLE

Κατερίνα Δαλάκα - Δήμητρα Γναφάκη: Έφεραν τον «καύσωνα» στην Μύκονο με το κορμί τους - Βίντεο

09:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» μετεωρολόγων για τον Δεκαπενταύγουστο - Πώς θα κυμανθούν θερμοκρασία και άνεμοι

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Λιμενικό: Επιχειρήσεις απεγκλωβισμού σε Χίο και Πάτρα - Συγκλονιστικές εικόνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ