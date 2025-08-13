Θεσσαλονίκη: Συναγερμός στις Αρχές για εξαφάνιση 15χρονου από χώρο παιδικής προστασίας

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 15χρονου από χώρο παιδικής προστασίας από τους Ταγαράδες στην Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για τον 15χρονο Χίντι Ταϊέλ, αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος εξαφανίστηκε από τον χώρο παιδικής προστασίας την Τρίτη (12/08) και ώρα 14:00.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 13/8/2025, για την εξαφάνιση του ανηλίκου και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδεχομένως συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Χίντι Ταϊέλ έχει ύψος 1,60 μ., ζυγίζει 50 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Είναι άγνωστο το τι φορούσε όταν εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

