Πειραιάς: Συναγερμός για εξαφάνιση 15χρονης - Αγνοείται τέσσερεις ημέρες

Πρόκειται για την Αντάνια-Λορένα Φουντατουρεάνου η οποία την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε κοντή μπεζ μπλούζα, μπεζ παντελόνι και άσπρα αθλητικά παπούτσια

Πειραιάς: Συναγερμός για εξαφάνιση 15χρονης - Αγνοείται τέσσερεις ημέρες
Συναγερμός σήμανε στις 8 Αυγούστου για εξαφάνιση 15χρονης από την περιοχή του Πειραιά.

Πρόκειται για την Αντάνια-Λορένα Φουντατουρεάνου η οποία την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε κοντή μπεζ μπλούζα, μπεζ παντελόνι και άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Η είναι 15 ετών έχει ύψος 1,58 μ., έχει βάρος 65 κιλά, έχει κοντά μαύρα μαλλιά και πράσινα μάτια.

Οποιοσδήποτε, οποιαδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

