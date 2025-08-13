Συναγερμός στη Νέα Χαλκηδόνα για την εξαφάνιση 21χρονου

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση 21χρονου από την περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας την Τρίτη 12 Αυγούστου.

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Στις 12/8/2025 εξαφανίστηκε από την περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας, ο Ευάγγελος (ον.) Σπυλιώπουλος (επ.), 21 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την

εξαφάνιση του στις 12/8/2025 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του

Ευάγγελου Σπυλιώπουλου, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να

συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο Ευάγγελος (ον.)

Σπυλιώπουλος (επ,) έχει ύψος 1,80 μ., είναι εύσωμος, έχει καστανά μαλλιά και

καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

