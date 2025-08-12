Συναγερμός για εξαφάνιση 13χρονου από το σπίτι του στην Αθήνα

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές καθώς χθες, (11/08/25) στις 09:00 το πρωί, εξαφανίστηκε από το σπίτι του στην Αθήνα, ο 13χρονος Αντέλ Χάμζε, συριακής καταγωγής.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 12/8/2025 για την εξαφάνιση του ανηλίκου και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδεχομένως συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Αντέλ Χάμζε έχει ύψος 1,60 μ., ζυγίζει 50 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μαύρη μπλούζα με σχέδιο χρυσά φύλλα, μαύρο τζιν και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

