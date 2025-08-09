Συναγερμός στους Αγίους Θεοδώρους για εξαφάνιση 25χρονου

Συναγερμός έχει σημάνει στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας για την εξαφάνιση ενός 25χρονου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το βράδυ της Παρασκευής 8 Αυγούστου. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από το Σάββατο 9 Αυγούστου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agioitheodoroi.com, ο νεαρός, κάτοικος της περιοχής Μασιάρι στους Αγίους Θεοδώρους, δεν έχει δώσει σημεία ζωής από τη στιγμή που χάθηκαν τα ίχνη του, γεγονός που οδήγησε τους οικείους του να δηλώσουν την εξαφάνισή του στις Αρχές.

Στις έρευνες συμμετέχουν αστυνομικοί του Α.Τ. Αγίων Θεοδώρων, δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, ο Σύλλογος Προστασίας Δάσους «Οι Άγιοι Θεόδωροι», drone της αστυνομίας, η ΕΜΑΚ, καθώς και εκπαιδευμένος σκύλος της ομάδας Κ19.