Φωτιά Πρέβεζα: Επικίνδυνο μέτωπο σε δασική έκταση - Αποκαρδιωτικές εικόνες

Απόκοσμες εικόνες από τη μεγάλη πυρκαγιά που καίει κοντά στη Φιλιππιάδα στην Πρέβεζα, με το πύρινο μέτωπο στην Καμπή Άρτας να εκτείνεται για δύο χιλιόμετρα.

Η εικόνα της πυρκαγιάς, όπως φαίνεται από το Χανόπουλο Άρτας αποτυπώνει το μέγεθος του μετώπου.

Η εικόνα της πυρκαγιάς όπως φαίνεται από το Χανοπουλο Άρτας. Newsbomb.gr

Το πύρινο μέτωπο εκτείνεται για πολλά χιλιόμετρα. Newsbomb.gr

