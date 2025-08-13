Φωτιά Πρέβεζα: Επικίνδυνο μέτωπο σε δασική έκταση - Αποκαρδιωτικές εικόνες
Η μεγάλη πυρκαγιά κοντά στη Φιλιππιάδα καίει για δεύτερη νύχτα
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Απόκοσμες εικόνες από τη μεγάλη πυρκαγιά που καίει κοντά στη Φιλιππιάδα στην Πρέβεζα, με το πύρινο μέτωπο στην Καμπή Άρτας να εκτείνεται για δύο χιλιόμετρα.
Η εικόνα της πυρκαγιάς, όπως φαίνεται από το Χανόπουλο Άρτας αποτυπώνει το μέγεθος του μετώπου.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:11 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Live Τελικός UEFA Super Cup: Το πήρε στα πέναλτι η επτάψυχη Παρί Σεν Ζερμέν!
23:40 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Πρέβεζα: Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα
22:50 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε τον Γιακουμάκη με video… Μεξικάνικης σαπουνόπερας
22:40 ∙ ΕΛΛΑΔΑ