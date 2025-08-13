Φωτιές - Φον ντερ Λάιεν: «Ενεργοποιούμε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για την Ελλάδα»
Αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην πράξη, υπογραμμίζει η πρόεδρος της Κομισιόν
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας για βοήθεια στην Ελλάδα, ανταποκρινόμενη σε σχετικό αίτημά της, για τη συνδρομή στην κατάσβεση των πυρκαγιών, ενεργοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
«Η μάχη κατά των πυρκαγιών συνεχίζεται. Ο στόλος πυρόσβεσης #rescEU μας εργάζεται στο Μαυροβούνιο. Κινητοποιούμε την υποστήριξη της Ελλάδας μετά το αίτημά τους για βοήθεια. Και οι πυροσβέστες που έχουν τοποθετηθεί εκ των προτέρων βοηθούν ήδη στην Ισπανία. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην πράξη» τονίζει ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:40 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Πρέβεζα: Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα
22:50 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε τον Γιακουμάκη με video… Μεξικάνικης σαπουνόπερας
22:10 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Χίος: Χωρίς ρεύμα τα Ψαρά εξαιτίας της πυρκαγιάς
20:50 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ