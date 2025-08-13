Φωτιές - Φον ντερ Λάιεν: «Ενεργοποιούμε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για την Ελλάδα»

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen απευθύνεται στα μέσα ενημέρωσης στην έδρα της ΕΕ στις Βρυξέλλες, Τρίτη 10 Ιουνίου 2025.

Τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας για βοήθεια στην Ελλάδα, ανταποκρινόμενη σε σχετικό αίτημά της, για τη συνδρομή στην κατάσβεση των πυρκαγιών, ενεργοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Η μάχη κατά των πυρκαγιών συνεχίζεται. Ο στόλος πυρόσβεσης #rescEU μας εργάζεται στο Μαυροβούνιο. Κινητοποιούμε την υποστήριξη της Ελλάδας μετά το αίτημά τους για βοήθεια. Και οι πυροσβέστες που έχουν τοποθετηθεί εκ των προτέρων βοηθούν ήδη στην Ισπανία. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην πράξη» τονίζει ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.