Διακοπές νερού την Πέμπτη (14/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 14 Αυγούστου, διακοπές στην υδροδότηση.
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΙΓΑΛΕΩ, EKTAKTH
ΑΙΓΑΛΕΩ
Πολυδεύκους και Λαγκαδά
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΓΛΥΦΑΔΑ, EKTAKTH
ΤΕΡΨΙΘΕΑ
Αιγύπτου και Προποντίδος
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, EKTAKTH
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Περικλέους και Πελοποννήσου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, EKTAKTH
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
Γαληνού και Κάσου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, EKTAKTH
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
Αγ. Γεωργίου και Πυθαγόρα
