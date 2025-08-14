Αεροπορική τραγωδία «Ήλιος»: Πτήση προς τον θάνατο συνοδευόμενη από δύο μαχητικά και ο ήρωας

Παραμονή Δευκαπενταύγουστου πριν από 20 χρόνια, στις 14 Αυγούστου του 2005, σημειώθηκε μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές τραγωδίες, στην Ελλάδα, όταν ένα Boeing 737 της εταιρείας Helios Airways κατέπεσε στο Γραμματικό, παρασύροντας στον θάνατο 121 ανθρώπους.

Ακόμα πιο τραγικά τα όσα προηγήθηκαν της συντριβής του αεροσκάφους, που ίσως θα μπορούσε να αποφευχθεί αν δεν υπήρξε μία σειρά λαθών και παραλείψεων. Και ένας και μόνο άνθρωπος προσπάθησε να το αποτρέψει, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

Το Boeing 737 εταιρείας Helios Airways, πετούσε από τη Λάρνακα της Κύπρου για την Πράγμα με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα, όταν ξεκίνησε το θρίλερ και μία ηρωική προσπάθεια.

Οι εκατόν δεκαπέντε επιβάτες του, και τα έξι μέλη του πληρώματος, περιλαμβανομένων των πιλότων, ήταν ήδη νεκροί, εκτός από έναν.

Πτήση προς τον θάνατο

Όλα άρχισαν να συμβαίνουν, με αναπόφευκτη ακρίβεια, το προηγούμενο βράδυ, όταν το αεροπλάνο Helios έφτασε στη Λάρνακα από το Λονδίνο. Το πλήρωμα της πτήσης που μετέφερε το Boeing στη Λάρνακα από το Λονδίνο ειδοποίησε τους Κύπριους μηχανικούς εδάφους και μηχανικούς ότι, κατά τη διάρκεια της πτήσης, υπήρξαν κάποιοι αφύσικοι θόρυβοι στη δεξιά πίσω πόρτα του αεροσκάφους και ότι είχαν εντοπίσει μία από τις σφραγίδες σε εκείνη την πόρτα παγωμένη: κάτι δεν πήγαινε καλά με την πίεση του Boeing. Έγιναν καχύποπτοι και ζήτησαν πλήρη έλεγχο της πόρτας.

Ένας μηχανικός εδάφους ήταν υπεύθυνος για τη ζημιά. Έκανε κάποιες ελάχιστες επισκευές, δεν ήταν σοβαρό πρόβλημα στο 737 και, όλα καλά για το ταξίδι.

Νωρίς το πρωί της 14ης Αυγούστου, ο καπετάνιος Hans-Jürgen Merten, ένας πενηνταεννιάχρονος Γερμανός, με τριάντα πέντε χρόνια εμπειρίας, ο Κύπριος συγκυβερνήτης του Πάμπος Χαραλάμπους, 51 ετών που πέταγε για την Ήλιος τα τελευταία πέντε χρόνια, και τα 4 μέλη του πληρώματος επιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος.

Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν οι εκατόν δεκαπέντε επιβάτες: 103 Κύπριοι και 12 Έλληνες. Από αυτούς, πενήντα εννέα ενήλικες και οκτώ παιδιά θα έφευγαν στην Αθήνα.

Καθώς το αεροπλάνο ανέβηκε , η πίεση στο εσωτερικό άρχισε να μειώνεται. Όταν έφτασε στις δώδεκα χιλιάδες πόδια, περίπου τρεις χιλιάδες εξακόσια μέτρα, σήμανε συναγερμός υψομέτρου. Αυτό θα έπρεπε να ήταν αρκετό για τους πιλότους να ισοπεδώσουν το αεροπλάνο και να μην ανέβουν περαιτέρω: κάτι δεν πήγαινε καλά. Αλλά αναγνώρισαν τον ήχο ως «συναγερμό εγκατάστασης απογείωσης» ή TOWS (Σύστημα Προειδοποίησης Απογείωσης), ένα σήμα που δείχνει ότι το Boeing δεν είναι έτοιμο για απογείωση και ότι ακούγεται μόνο στο έδαφος, κάτι αδύνατο δεδομένου ότι το αεροπλάνο είχε απογειωθεί. Συμβουλεύτηκαν τον πύργο ελέγχου, αλλά εκεί δεν ήξεραν πώς να ερμηνεύσουν τον συναγερμό. Η αυτόματη πίεση ακυρώθηκε και, προφανώς, κανείς δεν το παρατήρησε. Το αεροπλάνο συνέχισε την ανάβασή του. Πώς θα μπορούσαν δύο έμπειροι πιλότοι να μπερδέψουν έναν συναγερμό απογείωσης με έναν που προειδοποίησε για χαμηλή πίεση στο αεροσκάφος; Επειδή και οι δύο ακούγονταν το ίδιο. Ένα φωτεινό σήμα είχε επίσης ενεργοποιηθεί στο ταμπλό, αλλά πρέπει να υποτεθεί, όπως και οι ερευνητές, ότι ο έντονος πρωινός ήλιος εμπόδισε τους πιλότους να το διακρίνουν.

Όσο υψηλότερο είναι το υψόμετρο που φτάνει το Boeing, τόσο χαμηλότερα είναι τα επίπεδα πίεσης επί του σκάφους. Όταν έφτασαν τα πέντε χιλιάδες πεντακόσια μέτρα, μάσκες οξυγόνου έπεσαν στα κεφάλια των επιβατών: όλοι κάλυψαν το στόμα τους μαζί τους και «ανέπνευσαν κανονικά», όπως απαιτούσαν οι οδηγίες που τους είχαν δοθεί μόλις είχαν επιβιβαστεί στο Boeing. Αλλά το οξυγόνο που παρέχεται από αυτές τις μάσκες είναι αρκετό μόνο για δώδεκα λεπτά: στη συνέχεια, το πλήρωμα και οι επιβάτες άρχισαν να υποφέρουν από συμπτώματα υποξίας, ήπια στην αρχή, πιο σοβαρά αργότερα.

Αν είχαν παρατηρήσει την έλλειψη πίεσης εγκαίρως, οι πιλότοι θα μπορούσαν να είχαν κάνει μια επείγουσα κάθοδο, απότομη και επικίνδυνη αλλά αποτελεσματική, μέχρι να ισοπεδώσουν το 737 σε υψόμετρο τριών χιλιάδων πεντακοσίων μέτρων ή λιγότερο.

Αλλά οι ερευνητές αργότερα υποστήριξαν ότι ήταν πολύ πιθανό ότι οι πιλότοι υπέστησαν επίσης αμέσως τα πρώτα συμπτώματα υποξίας. Ο κυβερνήτης Merten είχε ενεργοποιήσει το σύστημα αυτόματου πιλότου με κατεύθυνση την Αθήνα: οι πιλότοι λιποθύμησαν ή πέθαναν, όπως και οι 115 επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος.

Ο αεροσυνοδός Ανδρέας Προδρόμου ήταν σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνος για τη μη πτώση του αεροπλάνου στην καρδιά της Αθήνας, και στην τελευταία του πνοή κατευθύνθηκε προς το βουνό.

Η εντολή στα ελληνικά F16

Η επικοινωνία με το αεροσκάφος δεν ήταν δυνατή και ήδη βρισκόταν στο ελληνικό FIR. Mε νωπές τις μνήμες της 11ης Σεπτεμβρίου, ο ναύαρχος Παναγιώτης Χηνοφώτης, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, διέταξε, περίπου στις έντεκα το πρωί, δύο στρατιωτικά αεροπλάνα να αναχαιτίσουν το αεροσκάφος ή τουλάχιστον, θα προσπαθήσουν να μάθουν τι συνέβαινε σε αυτό το βουβό σκάφος.

Το 737 είχε ήδη φτάσει στον αθηναϊκό ουρανό με πιλότο έναν υπολογιστή. Υπάκουα, το αεροπλάνο είχε κάνει ό,τι είχε διατάξει ο αυτόματος πλοίαρχος του: φτάνοντας στον προορισμό του και χωρίς νέα παραγγελία, είχε αρχίσει να πετάει σε μεγάλους κύκλους πάνω από το ολοκαίνουργιο διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας, Ελευθέριος Βενιζέλος, που εγκαινιάστηκε το 2001.

Λίγα λεπτά μετά, δύο μαχητικά F-16 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας βρέθηκαν δίπλα στο Boeing Helios που ταξίδευε ήρεμα. Τότε τρόμαξαν με αυτό που είδαν: ο πιλότος δεν ήταν στο πιλοτήριο (πιθανότατα είχε πέσει στο έδαφος). Ο συγκυβερνήτης προφανώς κείτονταν αναίσθητος στα όργανα πτήσης. Στο πιλοτήριο, οι μάσκες οξυγόνου είχαν ενεργοποιηθεί και όλοι οι επιβάτες τις φορούσαν, αλλά όλοι φαίνονταν αναίσθητοι: δεν υπήρχε ζωή σε αυτό το αεροπλάνο εν πτήσει.

Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα, σε μια νέα προσέγγιση του Boeing, πιο κοντά στο πιλοτήριο και τα παράθυρα είδαν ένα άτομο να μπαίνει στο πιλοτήριο του 737. Μετά την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους, τα αεροπλάνα πέταξαν με κλειστές τις πόρτες του πιλοτηρίου. Οι ερευνητές αργότερα συμπέραναν ότι σε κάποιο σημείο, ο διοικητής Merten απενεργοποίησε αυτό το ερμητικό κλείσιμο για κάποιο λόγο που διαφεύγει οποιασδήποτε βεβαιότητας: είτε το έκανε αναζητώντας κάποια βοήθεια, είτε η υποξία είχε ήδη βλάψει τη λογική του.

Αυτός που είχε μπει στην καμπίνα του 737 ήταν ο αεροσυνοδός Ανδρέας Προδρόμου, ένας εικοσιπεντάχρονος Κύπριος που είχε κλέψει οξυγόνο από την τραγωδία: ήταν από τους πρώτους που συνειδητοποίησαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και, όταν οι μάσκες έπεσαν στα κεφάλια των επιβατών, πήρε τις φιάλες οξυγόνου έκτακτης ανάγκης που του έδωσαν περίπου τριάντα λεπτά αέρα από τα εφήμερα δώδεκα που το σύστημα διέθεσε στους επιβάτες.

Ο Προδρόμου ήταν επαγγελματίας δύτης, είχε χρησιμοποιήσει τις τεχνικές αναπνοής του για να χορηγήσει καλύτερα οξυγόνο και να διαρκέσει λίγο περισσότερο έχοντας τις αισθήσεις του στο αεροπλάνο. Είχε επίσης κάποιες γνώσεις αεροπορίας, ήταν ένας ερασιτέχνης πιλότος, αλλά δεν είχε καμία απολύτως εμπειρία για το πώς να δαμάσει ένα 737 για να το προσγειώσει. Όλα αυτά τα έμαθαν αργότερα οι ερευνητές του ατυχήματος: εκείνη την εποχή, κανείς στο έδαφος, ούτε καν οι πιλότοι των F-16 σ, δεν ήξερε ποιος ήταν αυτός ο τύπος, το μόνο ζωντανό ον σε εκείνη την πτήση-φάντασμα.

Ο Προδρόμου προσπάθησε πρώτα να επαναφέρει στη ζωή τον συγκυβερνήτη και εικάζεται ότι έκανε το ίδιο και με τον κυβερνήτη, ο οποίος έπεσε μέσα στο πιλοτήριο. Στη συνέχεια, έκανε μια άλλη απελπισμένη προσπάθεια: να πιλοτάρει το Boeing 737.

Ήταν αδύνατο. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να ζητήσει βοήθεια με πινακίδες στους δύο πιλότους F-16 που τον συνόδευαν χωρίς να μπορούν να τον βοηθήσουν σε τίποτα.

Σε μια άλλη απελπισμένη προσπάθεια έστειλε ένα ραδιοφωνικό μήνυμα με την κωδική λέξη για τις αεροπορικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης: «Mayday, mayday! Έχουμε ένα αεροπορικό δυστύχημα! Έχουμε ένα αεροπορικό ατύχημα! Mayday, Mayday! Βοήθεια Αθήνα! Αθήνα, βοήθεια!» Αλλά η Αθήνα δεν άκουγε: ο ασύρματος 737 ήταν ακόμα συντονισμένος στον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας στη Λάρνακα της Κύπρου. Η αγωνιώδης φωνή του Προδρόμου αναγνωρίστηκε αργότερα από τους συναδέλφους του, όταν οι ερευνητές ανέκτησαν το «μαύρο κουτί» που καταγράφει τι λέγεται στο πιλοτήριο.

Στη συνέχεια, ο Προδρόμου έχασε τις αισθήσεις του, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των πιλότων των μαχητικών που τον είδαν να λιποθυμά και ακολούθησε την τελική φάση της τραγωδίας.

Τελικά, μετά από τρεις ώρες ήρεμης πτήσης, το Boeing 737 ξέμεινε από καύσιμα και άρχισε να πέφτει απελπιστικά. Όταν έφτασε στα τρία χιλιάδες μέτρα, με την πίεση κανονικοποιημένη, αν αυτό ήταν δυνατόν, ο νεαρός αεροσυνοδός ανέκτησε τις αισθήσεις του για λίγα λεπτά. Οι πιλότοι στα F-16 θα έλεγαν αργότερα ότι φαινόταν διστακτικός και οπτικά αποπροσανατολισμένος. Ωστόσο, γνωρίζοντας ότι το αεροπλάνο επρόκειτο να συντριβεί, ο Προδρόμου πραγματοποίησε την τελευταία ηρωική πράξη του: έκανε το μόνο πράγμα που ήξερε πώς να κάνει με αυτό το ανεξέλεγκτο τέρας.

Έγειρε το 737 για να το απομακρύνει από την Αθήνα και να αποτρέψει την πτώση του σε ένα υπερπλήρες μέρος.

Τέσσερα λεπτά μετά τις δώδεκα, η πτήση 522 της Hellios Airways συνετρίβη στην πλαγιά ενός βουνού, σαράντα χιλιόμετρα από την ελληνική πρωτεύουσα. Κανείς δεν επέζησε. Τα περισσότερα από τα θύματα βρέθηκαν διάσπαρτα στο έδαφος, καθισμένα στις θέσεις τους και φορώντας τις ζώνες ασφαλείας τους.

Η νομική μάχη που ακολούθησε ήταν μεγάλη. Ο μηχανικός που έλεγξε το αεροπλάνο στη Λάρνακα και στελέχη της αεροπορικής εταιρείας κατηγορήθηκαν και καταδικάστηκαν σε ποινές που κυμαίνονταν από 121 χρόνια κάθειρξης, ένα για κάθε θύμα, το οποίο μειώθηκε αμέσως σε δέκα χρόνια και αργότερα μετατράπηκε σε πρόστιμο κοντά στις ογδόντα χιλιάδες ευρώ. Οι οικογένειες ορισμένων από τα θύματα μήνυσαν στη συνέχεια την εταιρεία Boeing και έλαβαν ένα άγνωστο χρηματικό ποσό ως αποζημίωση.

Η Helios Airways διέκοψε τη λειτουργία της το 2006, ένα χρόνο μετά την τραγωδία.

