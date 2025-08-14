Τραυματισμός γυναίκας στον καταρράκτη Νεγάδων στα Ιωάννινα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (14/08) στον καταρράκτη Νεγάδων στα Ιωάννινα, όταν μία γυναίκα τραυματίστηκε κάτ4ω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της 5ης ΕΜΑΚ με έξι πυροσβέστες, οι οποίοι πραγματοποίησαν επιχείρηση διάσωσης. Με ειδικό εξοπλισμό κατάφεραν να μεταφέρουν την τραυματία σε σημείο όπου μπορούσε να προσεγγίσει ασθενοφόρο.

Αμέσως μετά, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τη μετέφερε στο νοσοκομείο προκειμένου να της παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να εξακριβώσουν τα αίτια του τραυματισμού.