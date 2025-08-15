Διακοπές νερού τον Δεκαπενταύγουστο στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 15 Αυγούστου, διακοπές στην υδροδότηση.
00.00/
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ, EKTAKTH
ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ
Βουτσαρά και Λαγκαδά
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ, EKTAKTH
ΚΥΨΕΛΗ
Παιάνων και Οστρόβου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΓΛΥΦΑΔΑ, EKTAKTH
ΤΕΡΨΙΘΕΑ
Βορείου Ηπείρου και Προποντίδος
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, EKTAKTH
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Αριστείδου και Αρμορίου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, EKTAKTH
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
Καυκάσου και Θησείου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΝΙΚΑΙΑ, EKTAKTH
ΝΙΚΑΙΑ
Σοφοκλέους και Περικλέους
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΕΥΚΗ, EKTAKTH
ΠΕΥΚΗ
Άνδρου και Καποδιστρίου
