Κουφονήσι: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια 66χρονης κολυμβήτριας

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση εντοπισμού μίας 66χρονης αλλοδαπής κολυμβήτριας, υπηκόου Ισπανίας, η οποία αγνοούνταν το απόγευμα της Πέμπτης στο Κουφονήσι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα απομακρύνθηκε από την ακτή κατά τη διάρκεια κολύμβησης και δεν επέστρεψε, γεγονός που ανησύχησε οικείο της πρόσωπο, το οποίο ειδοποίησε τις αρχές. Το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος ενημέρωσε άμεσα τη Λιμενική Αρχή Νάξου, που κινητοποίησε μεγάλη δύναμη για τον εντοπισμό της.

Στις έρευνες συμμετείχαν ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, δύο ταχύπλοα, τρία επιβατηγά-τουριστικά σκάφη και μία θαλαμηγός με επιβαίνοντα στέλεχος του Λιμενικού Σώματος.

Η 66χρονη εντοπίστηκε τελικά στη θαλάσσια περιοχή «Πεζούλια» και περισυλλέχθηκε από επιβατηγό-τουριστικό σκάφος. Η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της, βάζοντας τέλος στην αγωνία συγγενών και διασωστών.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Νάξου από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την παροχή συνδρομής στον εντοπισμό μίας 66χρονης αλλοδαπής κολυμβήτριας (υπήκοος Ισπανίας), η οποία σύμφωνα με δήλωση οικείου της προσώπου, απομακρύνθηκε κατά τη διάρκεια κολύμβησης και έκτοτε αγνοούταν. Αμέσως ξεκίνησαν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή από ένα Περιπολικό σκάφος ΛΣ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), δύο ταχύπλοα σκάφη, τρία επιβατηγά-τουριστικά (Ε/Γ-Τ/Ρ) σκάφη και μία θαλαμηγό με επιβαίνοντα στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Η 66χρονη εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή ¨ΠΕΖΟΥΛΙΑ¨, όπου περισυλλέχθηκε από ένα Ε/Γ-Τ/Ρ σκάφος, καλά στην υγεία της».