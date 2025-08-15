Χανιά: 14χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε πανηγύρι
Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ο έφηβος δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του, ωστόσο παραμένει νοσηλευόμενος και υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, μέχρι να επανέλθει πλήρως
Σοβαρό περιστατικό μέθης σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης σε πανηγύρι στα Χανιά, με «πρωταγωνιστή» έναν 14χρονο, ο οποίος κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.
Ο ανήλικος, που βρισκόταν σε εκδήλωση σε περιοχή των Χανίων, φέρεται να ήπιε υπερβολικά, με αποτέλεσμα λίγο αργότερα να εμφανίσει έντονα συμπτώματα μέθης. Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κλήση βοήθειας και στη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.
