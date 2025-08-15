Χανιά: 14χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε πανηγύρι

Σοβαρό περιστατικό μέθης σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης σε πανηγύρι στα Χανιά, με «πρωταγωνιστή» έναν 14χρονο, ο οποίος κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Ο ανήλικος, που βρισκόταν σε εκδήλωση σε περιοχή των Χανίων, φέρεται να ήπιε υπερβολικά, με αποτέλεσμα λίγο αργότερα να εμφανίσει έντονα συμπτώματα μέθης. Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κλήση βοήθειας και στη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ο έφηβος δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του, ωστόσο παραμένει νοσηλευόμενος και υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, μέχρι να επανέλθει πλήρως.