Κέρκυρα: Υπό έλεγχο η φωτιά στο χωριό Γαζάτικα
Στο σημείο έσπευσαν 4 πυροσβεστικά οχήματα με τα πληρώματα τους, 2 υδροφόρες του δήμου κεντρικής Κέρκυρας και μία υδροφόρα του κυνηγετικού συλλόγου Κέρκυρας
Η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής 15 Αυγούστου στην περιοχή Γαζάτικα της Κέρκυρας τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο.
Στο σημείο έσπευσαν 4 πυροσβεστικά οχήματα με τα πληρώματα τους, 2 υδροφόρες του δήμου κεντρικής Κέρκυρας και μία υδροφόρα του κυνηγετικού συλλόγου Κέρκυρας.
