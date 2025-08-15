Κέρκυρα: Υπό έλεγχο η φωτιά στο χωριό Γαζάτικα

Στο σημείο έσπευσαν 4 πυροσβεστικά οχήματα με τα πληρώματα τους, 2 υδροφόρες του δήμου κεντρικής Κέρκυρας και μία υδροφόρα του κυνηγετικού συλλόγου Κέρκυρας

Κέρκυρα: Υπό έλεγχο η φωτιά στο χωριό Γαζάτικα
Η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής 15 Αυγούστου στην περιοχή Γαζάτικα της Κέρκυρας τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο.

Στο σημείο έσπευσαν 4 πυροσβεστικά οχήματα με τα πληρώματα τους, 2 υδροφόρες του δήμου κεντρικής Κέρκυρας και μία υδροφόρα του κυνηγετικού συλλόγου Κέρκυρας.

