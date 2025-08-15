Δεκαπενταύγουστος: Πλοίο αποδίδει τιμές στην Τήνο με φωτοβολίδες και καπνογόνα

Με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο τίμησε την Τήνο, το νησί της Μεγαλόχαρης, ο καπετάνιος ενός επιβατηγού πλοίου. Κατά την άφιξή του στο λιμάνι της Τήνου, την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου, ο καπετάνιος, που σύμφωνα με πληροφορίες κατάγεται από το νησί, διέταξε να ανάψουν καπνογόνα στην πλώρη.

Στο ίδιο χρονικό σημείο, κάτοικοι της Τήνου που είχαν συγκεντρωθεί στο λιμάνι, αντέδρασαν με πυροτεχνήματα, ανταποδίδοντας την τιμή του πλοίου προς το νησί τους.

