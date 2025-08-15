Δεκαπενταύγουστος: Πλοίο αποδίδει τιμές στην Τήνο με φωτοβολίδες και καπνογόνα
Το εντυπωσιακό βίντεο με τις «τιμές» του πλοίου ενόψει Δεκαπενταύγουστου
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο τίμησε την Τήνο, το νησί της Μεγαλόχαρης, ο καπετάνιος ενός επιβατηγού πλοίου. Κατά την άφιξή του στο λιμάνι της Τήνου, την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου, ο καπετάνιος, που σύμφωνα με πληροφορίες κατάγεται από το νησί, διέταξε να ανάψουν καπνογόνα στην πλώρη.
Στο ίδιο χρονικό σημείο, κάτοικοι της Τήνου που είχαν συγκεντρωθεί στο λιμάνι, αντέδρασαν με πυροτεχνήματα, ανταποδίδοντας την τιμή του πλοίου προς το νησί τους.
Σχόλια
Trending
Φωτιά τώρα στην Μυτιλήνη
ΕΛΛΑΔΑ
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:26 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ: Ευρωπαϊκή λίστα με είσοδο Ντεσπόντοφ και Γιακουμάκη
22:40 ∙ LIFESTYLE
Μαρία Αντωνά: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης αξίζει σεβασμό και αγάπη»
21:58 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Νίκος Δένδιας: Συναντήθηκε με τον υπουργό Άμυνας της Εσθονίας
21:32 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κέρκυρα: Υπό έλεγχο η φωτιά στο χωριό Γαζάτικα
19:10 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Προσωπικός αριθμός: Τι αλλάζει από 5 Σεπτέμβριου
18:26 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ