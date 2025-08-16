Αιγάλεω: Υπό έλεγχο η φωτιά στο εργοστάσιο ξυλείας

Πυρκαγιά σε εξωτερικό χώρο εργoστασίου ανακύκλωσης στο Αιγάλεω. Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ύπό έλεγχο κατάφεραν να θέσουν οι πυροσβέστες τη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο πρωί του Σαββάτου σε εργοστάσιο στην περιοχή του Αιγάλεω.

Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση με 25 πυροσβέστες και 11 οχήματα που έσπυσαν στο σημείο και κατάφεραν να θέσουν υπό μερικό έλεγχο την φωτιά, πριν επεκταθεί καθώς υπάρχουν ιδιαίτερα εύφλεκτα υλικά.



Δείτε στην gallery που ακολουθεί περισσότερες εικόνες από την επιχείρηση κατάσβεσης:

01 09 Πυρκαγιά σε εξωτερικό χώρο εργoστασίου ανακύκλωσης στο Αιγάλεω. Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI) Πηγή: Eurokinissi 02 09 Πυρκαγιά σε εξωτερικό χώρο εργoστασίου ανακύκλωσης στο Αιγάλεω. Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI) Πηγή: Eurokinissi 03 09 Πυρκαγιά σε εξωτερικό χώρο εργoστασίου ανακύκλωσης στο Αιγάλεω. Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI) Πηγή: Eurokinissi 04 09 Πυρκαγιά σε εξωτερικό χώρο εργoστασίου ανακύκλωσης στο Αιγάλεω. Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI) Πηγή: Eurokinissi 05 09 Πυρκαγιά σε εξωτερικό χώρο εργoστασίου ανακύκλωσης στο Αιγάλεω. Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI) Πηγή: Eurokinissi 06 09 Πυρκαγιά σε εξωτερικό χώρο εργoστασίου ανακύκλωσης στο Αιγάλεω. Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI) Πηγή: Eurokinissi 07 09 Πυρκαγιά σε εξωτερικό χώρο εργoστασίου ανακύκλωσης στο Αιγάλεω. Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI) Πηγή: Eurokinissi 08 09 Πυρκαγιά σε εξωτερικό χώρο εργoστασίου ανακύκλωσης στο Αιγάλεω. Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI) Πηγή: Eurokinissi 09 09 Πυρκαγιά σε εξωτερικό χώρο εργoστασίου ανακύκλωσης στο Αιγάλεω. Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI) Πηγή: Eurokinissi

