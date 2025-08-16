Αιγάλεω: Υπό έλεγχο η φωτιά στο εργοστάσιο ξυλείας

Ύπό έλεγχο κατάφεραν να θέσουν οι πυροσβέστες τη
φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο πρωί του Σαββάτου σε εργοστάσιο στην περιοχή του Αιγάλεω.
Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση με 25 πυροσβέστες και 11 οχήματα που έσπυσαν στο σημείο και κατάφεραν να θέσουν υπό μερικό έλεγχο την φωτιά, πριν επεκταθεί καθώς υπάρχουν
ιδιαίτερα εύφλεκτα υλικά.
Δείτε στην gallery που ακολουθεί περισσότερες εικόνες από την επιχείρηση κατάσβεσης:
01
09
Πυρκαγιά σε εξωτερικό χώρο εργoστασίου ανακύκλωσης στο Αιγάλεω. Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Πηγή: Eurokinissi
02
09
Πυρκαγιά σε εξωτερικό χώρο εργoστασίου ανακύκλωσης στο Αιγάλεω. Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Πηγή: Eurokinissi
03
09
Πυρκαγιά σε εξωτερικό χώρο εργoστασίου ανακύκλωσης στο Αιγάλεω. Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Πηγή: Eurokinissi
04
09
Πυρκαγιά σε εξωτερικό χώρο εργoστασίου ανακύκλωσης στο Αιγάλεω. Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Πηγή: Eurokinissi
05
09
Πυρκαγιά σε εξωτερικό χώρο εργoστασίου ανακύκλωσης στο Αιγάλεω. Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Πηγή: Eurokinissi
06
09
Πυρκαγιά σε εξωτερικό χώρο εργoστασίου ανακύκλωσης στο Αιγάλεω. Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Πηγή: Eurokinissi
07
09
Πυρκαγιά σε εξωτερικό χώρο εργoστασίου ανακύκλωσης στο Αιγάλεω. Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Πηγή: Eurokinissi
08
09
Πυρκαγιά σε εξωτερικό χώρο εργoστασίου ανακύκλωσης στο Αιγάλεω. Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Πηγή: Eurokinissi
09
09
Πυρκαγιά σε εξωτερικό χώρο εργoστασίου ανακύκλωσης στο Αιγάλεω. Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Πηγή: Eurokinissi
Διαβάστε επίσης