Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ξυλείας στο Αιγάλεω

Η φωτιά σύμφωνα με την Πυροσβεστική μαίνεται σε εξωτερικό χώρο του εργοστασίου με σίδερα, ενώ στο σημείο συνδράμουν 11 πυροσβεστικά οχήματα.

Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε εργοστάσιο ξυλείας στο Αιγάλεω.

