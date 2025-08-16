Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ξυλείας στο Αιγάλεω
Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά σε εργοστάσιο ξυλείας
00.00/
Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε εργοστάσιο ξυλείας στο Αιγάλεω.
Η φωτιά σύμφωνα με την Πυροσβεστική μαίνεται σε εξωτερικό χώρο του εργοστασίου με σίδερα, ενώ στο σημείο συνδράμουν 11 πυροσβεστικά οχήματα.
