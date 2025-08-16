Γιώργος Μαζωνάκης: Τι είπε για την παρουσία του στο Δρομοκαΐτειο ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ

Τι αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας και του σωματείου των εργαζομένων στο “Δρομοκαΐτειο” για την νοσηλεία του Γιώργου Μαζωνάκη

Newsbomb

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι είπε για την παρουσία του στο Δρομοκαΐτειο ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Παρέμβαση στον δημόσιο διάλογο που έχει προκαλέσει η είδηση της νοσηλείας του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής “Δρομοκαΐτειο” πραγματοποίησε το μεσημέρι της Παρασκευής 15 Αυγούστου ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ και του σωματείου εργαζομένων του ιδρύματος, Μιχάλης Γιαννάκος.

Με γραπτή δήλωσή του, ο κ. Γιαννάκος τόνισε ότι «η ψυχική ασθένεια δεν είναι στίγμα», επισημαίνοντας την ανάγκη σεβασμού και στήριξης προς τους ανθρώπους που δίνουν τη δική τους μάχη στις ψυχιατρικές δομές.

Η δήλωση του Μιχάλη Γιαννάκου

«Αυτά που λέγονται από χθες που επώνυμος καλλιτέχνης νοσηλεύεται στο ΔΡΟΜΟΚΑΪ́ΤΕΙΟ εκφεύγουν της λογικής και του θεραπευτικού πρωτοκόλλου του ψυχιατρικού νοσοκομείου Αττικής ΔΡΟΜΟΚΑΪ́ΤΕΙΟ.

Η ψυχική νόσος δεν αποτελεί στίγμα.

Οι νοσηλευόμενοι ασθενείς είναι ισότιμα μέλη της κοινωνίας με τα ίδια δικαιώματα που έχουμε όλοι.

Φυσικά εάν υπάρχει δόλος στην απόπειρα εγκλεισμού ενός ατόμου στις μονάδες ψυχικής υγείας αυτό αποκαλύπτεται.

Να είναι σίγουροι όλοι ότι εμείς οι εργαζόμενοι στο ΔΡΟΜΟΚΑΪ́ΤΕΙΟ προστατεύομε απόλυτα τα δικαιώματα των ασθενών.

Στις εισαγγελικές παραγγελίες για εξέταση ασθενών τηρείται απαρέγκλιτα ο νόμος.

Εάν κριθεί από τους γιατρούς ότι είναι απαραίτητη η νοσηλεία οι ασθενείς εισάγονται και νοσηλεύονται με βάσει το θεραπευτικό πρωτόκολλο που ακολουθείται.

Όλοι οι ασθενείς του Δρομοκαϊτείου επώνυμοι και ανώνυμοι απολαμβάνουν ισότιμες υπηρεσίες, υψηλής ποιότητας παρά τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού.

Όλοι ακολουθούν το θεραπευτικό πρωτόκολλο του νοσοκομείου κατά τη νοσηλεία τους.

Το πρωτόκολλο δεν αλλοιώνεται από εξωγενείς παράγοντες.

Να είναι σίγουροι άπαντες ότι προστατεύουμε τα δικαιώματα των ασθενών στο ακέραιο».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:04ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα έχασε δύο δαχτυλίδια στην παραλία - Βρέθηκαν και επιστράφηκαν από διαφορετικούς άγνωστους

08:59LIFESTYLE

Μπέλα Θορν: Είδε και απόειδε και έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό της

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι κόντρες με την οικογένειά του, ο εγκλεισμός στο ψυχιατρείο και η νέα απάντηση

08:37ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν το πίστευα ότι το παιδί μου θα γυρίσει» - Συγκινεί η μητέρα της 14χρονης που βγήκε από τη ΜΕΘ στην Πάτρα

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Τράπερ Rack: «Έχουμε θέμα με τα ανήλικα που πίνουν» - Τι απαντά

08:22ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Tesla προσλαμβάνει οδηγούς για τις δοκιμές του Robotaxi

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Τραμπ πιέζει για τριμερή με Πούτιν και Ζελένσκι - Σκληροί όροι από Ρωσία, στο παιχνίδι και η Κίνα

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Dua Lipa: Το ασύλληπτο φόρεμα χωρίς εσώρουχο που έβαλε στα γενέθλιά της

07:57ΕΛΛΑΔΑ

Μπόρις Τζόνσον: Διακοπές στην Εύβοια με τη σύζυγο και τα τέσσερα παιδιά τους

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Μηχανή παρέσυρε εργαζόμενο στην καθαριότητα

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Πέθανε λόγω υποσιτισμού γυναίκα που είχε μεταφερθεί στην Ιταλία

07:37ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η BMW ετοιμάζει σκληροτράχηλο αντίπαλο της Mercedes G-Class

07:35ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Xiaomi SU7 Ultra: Από ρεκόρ στο Nürburgring σε βασιλιά του drift

07:17ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις με βίαια επεισόδια για άλλη μια νύχτα - Έκαψαν γραφεία

07:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι περιοχές που θα βρέξει σήμερα

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Πέντε τραυματίες, δύο συλλήψεις και διακοπή λειτουργίας μετά το ατύχημα στο λούνα παρκ

07:03ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Μεσοχώρια Ευβοίας: Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση με επίγεια και εναέρια μέσα

07:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Τελική ευθεία… φωτιά για τις ελληνικές ομάδες!

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Μόνικα Κρόουλι: Ποια είναι η μυστηριώδης γυναίκα στο πλευρό του Τραμπ που γοήτευσε τον Πούτιν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: «Κλειδώνουν» τα μέτρα που θα ανακοινωθούν - Αλλαγές στη φοροκλίμακα και απαλλαγές στα ενοίκια - Τι σχεδιάζεται για τα μισθώματα

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Μόνικα Κρόουλι: Ποια είναι η μυστηριώδης γυναίκα στο πλευρό του Τραμπ που γοήτευσε τον Πούτιν

08:37ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν το πίστευα ότι το παιδί μου θα γυρίσει» - Συγκινεί η μητέρα της 14χρονης που βγήκε από τη ΜΕΘ στην Πάτρα

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Dua Lipa: Το ασύλληπτο φόρεμα χωρίς εσώρουχο που έβαλε στα γενέθλιά της

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι κόντρες με την οικογένειά του, ο εγκλεισμός στο ψυχιατρείο και η νέα απάντηση

06:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Στο μικροσκόπιο ηθικός αυτουργός πίσω από τους συλληφθέντες - Αυτό είναι το σημείο μηδέν απ' όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Τράπερ Rack: «Έχουμε θέμα με τα ανήλικα που πίνουν» - Τι απαντά

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Μαθήτρια με IQ υψηλότερο από τον Στίβεν Χόκινγκ έδωσε εξετάσεις σε 23 μαθήματα και «σάρωσε»

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Τραμπ πιέζει για τριμερή με Πούτιν και Ζελένσκι - Σκληροί όροι από Ρωσία, στο παιχνίδι και η Κίνα

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Μετά την Αλάσκα τι; Έρχεται νέα διεθνής αρχιτεκτονική ασφαλείας ενός πολυπολικού κόσμου - Ειδικός αναλύει στο Newsbomb

17:02WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Οι πιο ξεκαρδιστικές γκάφες και τα ευτράπελα της εβδομάδας που πέρασε - Βίντεο

08:59LIFESTYLE

Μπέλα Θορν: Είδε και απόειδε και έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό της

22:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ξύλο και διακοπή στο Λάτσιο – Ατρόμητος που μόνο φιλικό δεν ήταν

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από αύριο μπαίνουν χρήματα στους λογαριασμούς - Ποιοι πληρώνονται

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ναυαγοσώστης έσωσε πέντε λουόμενους εκτός υπηρεσίας - Η παραλία είχε κόκκινη σημαία

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Νέες αποκαλύψεις για όσα είπαν Τραμπ - Πούτιν: Οι εγγυήσεις ασφαλείας,η ρωσική γλώσσα και η Εκκλησία

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Τη Δευτέρα θα βγει από το κολαστήριο» λέει ο δικηγόρος του - Τι ζητά η οικογένειά του

08:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτή είναι η ινφλουένσερ που διαφήμιζε παράνομα site τζόγου

19:19ΚΟΣΜΟΣ

Έτσι θα τερματίσει τον πόλεμο ο Πούτιν: Τι είπε σήμερα για τη συνάντηση στην Αλάσκα - Το δούναι και λαβείν, οι όροι και το μεγάλο παζάρι εδαφών - Χάρτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ