Τράπερ Rack: «Έχουμε θέμα με τα ανήλικα που πίνουν» - Τι απαντά

«Τα παιδάκια πίνουν και πάνε στο σχολείο και είχαμε και άσχημα περιστατικά πρόσφατα, όποιος θυμάται», αναφέρει ο τράπερ Rack

Τράπερ Rack: «Έχουμε θέμα με τα ανήλικα που πίνουν» - Τι απαντά

Η στιγμή που ο τράπερ Rack διακόπτει τη συναυλία του για να επιπλήξει ανήλικο 

Ο τράπερ Ρακ έδωσε απαντήσεις, μέσα από το Instagram, για την αντίδρασή του σε συναυλία του, όταν είδε έναν 15χρονο να καταναλώνει αλκοόλ. Εκείνος αμέσως σταμάτησε το τραγούδι του και είπε στο αγόρι: «Το πίνεις και πας νοσοκομείο… Μην ξαναπιείς μπροστά μου».

Ο τράπερ Ρακ λέει συγκεκριμένα για τα περιστατικά με το αλκοόλ: «Έχουμε θέμα με τα ανήλικα, η αστυνομία ενοχλεί τα μαγαζιά και καλά κάνει. Τα παιδάκια πίνουν και πάνε στο σχολείο και είχαμε και άσχημα περιστατικά πρόσφατα, όποιος θυμάται».

Περιγράφοντας τι συνέβη είπε «εγώ είδα ένα παιδάκι να πίνει χθες επιδεικτικά. Το ρώτησα πόσο χρονών είσαι και μου απάντησε “15”… Μάγκας, τρελάθηκα».

«Δεν είναι ένα συμβάν, γι’ αυτό τρελάθηκα. Μακάρι να υπήρχε κάποιος όταν ήμουν στην ηλικία του να τα πει και σε μένα. Είναι καθημερινά αυτά που βλέπω να συμβαίνουν. Βλέπω καθημερινά πράγματα που απορώ και στεναχωριέμαι» συνέχισε ο Ρακ.

Απαντώντας μάλιστα σε όσους σχολίασαν αρνητικά την αντίδρασή του, ο τράπερ είπε: «Δεν μπορώ να μην μιλάω, ίσως φταίω εγώ, εγώ αυτό που νιώθω κάνω. Η γνώμη σας δεν με ενδιαφέρει, αυτό που βλέπω λάθος το λέω».

«Σαν άτομα με επιρροή έχουμε και άλλο έργο, οι γονείς μας εμπιστεύονται τα παιδιά τους. Θέλω φωτισμένα και γερά παιδιά» είπε ο τράπερ.

Η σκηνή με τον τράπερ Ρακ, που διέκοψε ξαφνικά τη συναυλία του για να απευθυνθεί σε έναν 15χρονο θαυμαστή του, ο οποίος έπινε αλκοόλ μπροστά στην κάμερα, έγινε αμέσως viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Το πίνεις και πας νοσοκομείο… Μην ξαναπιείς μπροστά μου», τον προειδοποίησε.

Το βίντεο, που καταγράφηκε και αναρτήθηκε στο TikTok, διαδόθηκε και προκάλεσε απορίες στο κοινό.

Τα «συγχαρητήρια» του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, εξέφρασε την ικανοποίηση του για την παρέμβαση του τράπερ Ρακ στο περιστατικό.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε συγκεκριμένα: «Συγχαίρω τον τράπερ Ρακ για αυτή του την αντίδραση. Εάν όλοι μας έχουμε την ίδια αντίδραση όταν μπροστά μας πίνουν αλκοόλ ανήλικοι παραβιάζοντας το νόμο, θα σώσουμε ζωές.

Για να μη νομίζετε ότι αυτό που σας λέω είναι υπερβολή ή κάποιου είδους καταπίεση δείτε μία άλλη χθεσινή είδηση.

Έχουμε με πρόσφατο νόμο μας απαγορεύσει με αυστηρές κυρώσεις, την πώληση και κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους διότι είναι πολύ επικίνδυνο. Ας βοηθήσουμε όλοι σε αυτό. Και πάλι μπράβο για την συμπεριφορά αυτού του τραγουδιστού ήταν η σωστή».

