Γνωστός τράπερ σταματάει το live του για να επιπλήξει 15χρονο: «Θα πας νοσοκομείο» (vid)

Σε μια στιγμή που έγινε viral στα social media, ο γνωστός τράπερ Ρακ σταμάτησε τη ροή του live του για να επιπλήξει έναν 15χρονο θαυμαστή του, που κατανάλωνε αλκοόλ μπροστά του.

«Το πίνεις και πας νοσοκομείο, 15χρονο. Μην ξαναπιείς μπροστά μου», ακούγεται να του λέει με αυστηρό ύφος, προκαλώντας ποικίλα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

