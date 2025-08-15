Γνωστός τράπερ σταματάει το live του για να επιπλήξει 15χρονο: «Θα πας νοσοκομείο» (vid)
O τράπερ Ρακ σταματάει το live για να συνετίσει έναν ανήλικο θαυμαστή του, που έπινε αλκοόλ.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σε μια στιγμή που έγινε viral στα social media, ο γνωστός τράπερ Ρακ σταμάτησε τη ροή του live του για να επιπλήξει έναν 15χρονο θαυμαστή του, που κατανάλωνε αλκοόλ μπροστά του.
«Το πίνεις και πας νοσοκομείο, 15χρονο. Μην ξαναπιείς μπροστά μου», ακούγεται να του λέει με αυστηρό ύφος, προκαλώντας ποικίλα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:26 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ: Ευρωπαϊκή λίστα με είσοδο Ντεσπόντοφ και Γιακουμάκη
22:40 ∙ LIFESTYLE
Μαρία Αντωνά: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης αξίζει σεβασμό και αγάπη»
21:58 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Νίκος Δένδιας: Συναντήθηκε με τον υπουργό Άμυνας της Εσθονίας
21:32 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κέρκυρα: Υπό έλεγχο η φωτιά στο χωριό Γαζάτικα
19:10 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Προσωπικός αριθμός: Τι αλλάζει από 5 Σεπτέμβριου
18:26 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ