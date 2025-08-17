Επιστρέφουν οι αδειούχοι του Αυγούστου: Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια και τα διόδια

Επιστρέφουν δειλά-δειλά στην πρωτεύουσα οι πρώτοι αδειούχοι του Αυγούστου αλλά και όσοι έφυγαν για το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου. Ήδη, από το πρωί η κίνηση στα λιμάνια της χώρας αλλά και στα διόδια της Ελευσίνας προς Αθήνα είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Τις επόμενες ώρες, ωστόσο, αναμένεται αύξηση της κίνησης καθώς χιλιάδες οχήματα έχουν εγκαταλείψει την πρωτεύουσα.

Σημειώνεται ότι για σήμερα Κυριακή (17/08), ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων στις εθνικές οδούς από ώρα 16:00 έως 23:00:

(α) Στον αυτοκινητόδρομο Α8 (Αθήνα-Πάτρα), από τα Διόδια Ρίου (Χ.Θ. 199+660) μέχρι τα Διόδια Ελευσίνας (Χ.Θ. 26+500) στην κατεύθυνση προς Αθήνα.

(β) Στον αυτοκινητόδρομο Α1 (Αθήνα- Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι), στο ρεύμα προς Αθήνα, από τον κόμβο Λεπτοκαρυάς (Χ.Θ. 410+359) μέχρι τα διόδια Μακρυχωρίου (Χ.Θ. 374+291), από τον κόμβο Ραχών Φθιώτιδας (Χ.Θ. 242+479), μέχρι τον κόμβο Αγ. Στεφάνου (Κρυονέρι) (Χ.Θ. 27+960) στην κατεύθυνση προς Αθήνα.

(γ) Στην Εθνική Οδό Ν. Μουδανιών – Θεσσαλονίκης από κόμβο Ν. Μουδανιών (61,5 χλμ.) έως την αερογέφυρα Θέρμης στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

(δ) Στον αυτοκινητόδρομο Α11 (Σχηματάρι – Χαλκίδα), από την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (Χ.Θ. 12+300) μέχρι τη διασταύρωσή της με τον αυτοκινητόδρομο Α1 (Χ.Θ. 65+820) στην κατεύθυνση προς Αθήνα.

(ε) Στην Εθνική Οδό Καβάλας – Θεσσαλονίκης από τη διασταύρωση Λέων Αμφίπολης (Χ.Θ. 97+550) μέχρι το 11ο χλμ. (Χ.Θ.11+340) αυτής στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

(στ) Στον αυτοκινητόδρομο Α5 (Ιόνια Οδός), από το πέρας της Ιόνιας Οδού (Χ.Θ. 200+991) έως τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης» (Περιοχή Ρίου Χ.Θ. 1+558,47) στην κατεύθυνση προς Ρίο.

(ζ) Στον αυτοκινητόδρομο Α7 (Κεντρικής Πελοποννήσου), από τον Ισόπεδο Κυκλικό Κόμβο Σπάρτης (Χ.Θ. 240+800) (Περιμετρική Καλαμάτας) έως τον Α/Κ Κορίνθου (Χ.Θ. 85+300) στην κατεύθυνση προς Αθήνα.

(η) Στον αυτοκινητόδρομο Α71 (Λεύκτρο-Σπάρτη), από Α/Κ Σπάρτης (Χ.Θ. 45+000) έως τον Α/Κ Λεύκτρου (0+000) στην κατεύθυνση προς Λεύκτρο.

(θ) Στην Εθνική Οδό Αντιρρίου – Άρτας – Ιωαννίνων στην κατεύθυνση προς Αντίρριο.

(ι) Στην Εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Πολύγυρου (Ε.Ο.16), από τα όρια της Π.Ε. Θεσσαλονίκης (κόμβος Αγίας Αναστασίας) έως τη γέφυρα Θέρμης στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

(ια) Στον αυτοκινητόδρομο Α3 (Κεντρικής Ελλάδος), από τον Α/Κ Καλαμπάκας (Χ.Θ. 136+292), έως τις διασταυρώσεις του με τον αυτοκινητόδρομο Α1 (αυτοκινητόδρομος Α.Θ.Ε.) στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Λαμία – Αθήνα.

(ιβ) Αυτοκινητόδρομος Α52: Οδική σύνδεση Ακτίου με οδικό Άξονα Βορρά – Νότου (Αμβρακία Οδός) από χ/θ 0+001 (Άκτιο) έως χ/θ (48+940) σύνδεση με Ιόνια Οδός/Α/Κ Αμβρακίας, με κατεύ-θυνση προς Ιόνια (Α/Κ Αμβρακίας).

Εξαιρούνται της απαγόρευσης κυκλοφορίας:

(α) Τα οχήματα που προσφέρουν οδική βοήθεια, σύμφωνα με ν. 3651/2008, τα φορτηγά αυτοκίνητα των ΕΛΤΑ, τα φορτηγά αυτοκίνητα των εταιρειών διανομής τύπου, τα φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας (Φ.Δ.Χ.) και ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) που μεταφέρουν ζώντα ζώα, ευπαθή τρόφιμα, όπως αυτά αναφέρονται στη διεθνή συμφωνία ΑΤΡ, (άρθρο 3 του Κεφαλαίου ΙΙ της υπ’ αρ. 50786/3319/2014 (Β’ 2418) κοινής υπουργικής απόφασης, εφόσον το ποσοστό του φορτίου των παραπάνω προϊόντων που μεταφέρονται είναι τουλάχιστον το 10% του ωφέλιμου φορτίου.

(β) Τα γερανοφόρα οχήματα εφόσον παρέχουν έργο οδικής βοήθειας σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 6 του ν.3651/2008 (ΦΕΚ Α 44/18.03.2008) και δεν μεταφέρουν άλλα υλικά ή εξοπλισμό πέρα των αναγκαίων για την παροχή υπηρεσιών για το έργο της οδικής βοήθειας και διαθέτουν έγγραφα ή σχετική ηλεκτρονική ενημέρωση για το κατεπείγοντος της αποστολής τους για την παροχή της οδικής βοήθειας.