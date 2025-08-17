Ρέθυμνο: Οδηγός καταγράφηκε να πετά σκουπίδια στην άκρη του δρόμου
Ο οδηγός φαίνεται να πετά τα σκουπίδια σε σημείο όπου έχει διαμορφωθεί - άτυπα - ως χωματερή
Ένα περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο, έχει προκαλέσει αίσθηση στο Ρέθυμνο. Οδηγός σταματά με το όχημά του στην άκρη του δρόμου και φαίνεται να πετά σακούλες σκουπιδιών σε σημείο όπου έχει διαμορφωθεί – άτυπα – ως χωματερή.
