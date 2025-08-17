Δεκαπενταύγουστος: Σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων - Αυξημένη κίνηση στην Αθηνών-Κορίνθου

Μεγάλες καθυστερήσεις στα διόδια Ελευσίνας και στα Μέγαρα

Δεκαπενταύγουστος: Σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων - Αυξημένη κίνηση στην Αθηνών-Κορίνθου
Eurokinissi
Έχει ξεκινήσει από το πρωί η επιστροφή των εκδρομέων του Δεκαπενταύγουστου από την περιφέρεια προς την Αττική με την κίνηση από το μεσημέρι και μετά να αυξάνει συνεχώς στο ρεύμα εισόδου στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου.

Ειδικότερα με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα λίγο μετά το ύψος της Κινέττας μέχρι τη Νέα Πέραμο ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στα διόδια Ελευσίνας.

Αντίθετα χωρίς προβλήματα εξελίσσεται η επιστροφή από την εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα σήμερα έχουν επιστρέψει στην Αττική 38.828 οχήματα και συγκεκριμένα 23.592 από την Αθηνών-Κορίνθου και 15.236 από την Αθηνών-Λαμίας.

Η Τροχαία έχει θέσει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι έως τις 23:00 το βράδυ στο ρεύμα εισόδου υπάρχει απαγόρευση κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

