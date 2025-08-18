Νέα Ερυθραία: Βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη του αδερφού γνωστής παρουσιάστριας

Ο αδερφός γνωστής τηλεοπτικής παρουσιάστριας συνελήφθη στη Νέα Ερυθραία, κατηγορούμενος για βία κατά υπαλλήλων καθώς και για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star και του Βαγγέλη Γκούμα, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, 17 Αυγούστου, στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου.

Ο 38χρονος οδηγός φέρεται να παραβίασε τη διπλή διαχωριστική γραμμή, προσπερνώντας όχημα της ΕΛ.ΑΣ. Παρά το σήμα των αστυνομικών να σταματήσει, εκείνος αγνόησε την εντολή και συνέχισε την πορεία του.

Ακολούθησε καταδίωξη, η οποία ολοκληρώθηκε στη διασταύρωση της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου με την οδό Καρασταμάτη Αλεξάκη, όπου το όχημά του ακινητοποιήθηκε.

Κατά τον έλεγχο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 38χρονος πέταξε στο έδαφος την υπηρεσιακή ταυτότητα που του επέδειξε αστυνομικός και τον απώθησε, με αποτέλεσμα να συλληφθεί επιτόπου.

Στο σημείο έφτασε και περιπολικό της Τροχαίας, ώστε να διενεργηθεί αλκοτέστ. Το αποτέλεσμα ήταν θετικό, δείχνοντας επίπεδο άνω του 0,6 mg/l αλκοόλ στον εκπνεόμενο αέρα.

Δείτε βίντεο ντοκουμέντο από τη σύλληψη του 38χρονου:

