Χαλκιδική: Χειροπέδες σε ένα άτομο για φωτιά στον Δήμο Πολυγύρου
Συνελήφθη ημεδαπός από την Πυροσβεστική Υπηρεσία
Στη σύλληψη ημεδαπού προχώρησαν χθες ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πολυγύρου.
Η σύλληψη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, έγινε για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε χαμηλή βλάστηση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Πολυγύρου στην Χαλκιδική.
