Θεσσαλονίκη: Φωτιά τώρα σε ξερά χόρτα κοντά στη Μουδανιών
Επί τόπου έσπευσε η Πυροσβεστική
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής 17 Αυγούστου σε ξερά χόρτα κοντά στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, λίγο έξω από τη Θέρμη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε στις 14:50 και επί τόπου έσπευσαν για την κατάσβεση έξι οχήματα με 15 πυροσβέστες.
Λόγω της άμεσης ανταπόκρισης από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό μερικό έλεγχο.
