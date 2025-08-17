Υπό έλεγχο η φωτιά στη Λαγιά Ανατολικής Μάνης

Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν επίγειες δυνάμεις με 33 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, δύο αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο.

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά στη Λάγια Α. Μάνης .

