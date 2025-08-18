Λασίθι: Στο νοσοκομείο 14χρονη μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ
Ο πατέρας της ανήλικης συνελήφθη
Μια 14χρονη μεταφέρθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο νοσοκομείο του Λασιθίου με συμπτώματα μέθης, μετά από γλέντι σε χωριό της περιοχής όπου βρισκόταν μαζί με τον 42χρονο πατέρα της.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, η ανήλικη κατανάλωσε αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, με αποτέλεσμα να αισθανθεί έντονη αδιαθεσία και να χρειαστεί άμεση ιατρική φροντίδα.
Η αστυνομία ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, έσπευσε στο σημείο, προχώρησε σε καταθέσεις και συνέλαβε τον πατέρα της 14χρονης. Παράλληλα, συνελήφθη και η 29χρονη υπεύθυνη του πολιτιστικού συλλόγου που διοργάνωσε το γλέντι.
