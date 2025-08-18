Καβάλα: Συνελήφθη 51χρονος που χτύπησε την μητέρα του και την έστειλε στο νοσοκομείο

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο κέντρο της Καβάλας, όταν 51χρονος άνδρας επιτέθηκε και τραυμάτισε τη μητέρα του, ύστερα από έντονη λογομαχία εντός της οικίας της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γείτονες άκουσαν τις φωνές και ειδοποίησαν την αστυνομία, η οποία με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος και προχώρησε στη σύλληψη του δράστη.

Η τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Καβάλας, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.

