Πυροσβεστική: 54 αγροτοδασικές πυρκαγιές σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη την χώρα
Από τις 54 συνολικά πυρκαγιές οι 40 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, ενώ αντιμετωπίζονται ακόμη 14
Συνολικά το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 54 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια, από τις οποίες οι 40 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 14.
Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης
