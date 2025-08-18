Πυροσβεστική: 54 αγροτοδασικές πυρκαγιές σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη την χώρα

Στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν οι πυροσβέστες στην Πάτρα

Συνολικά το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 54 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια, από τις οποίες οι 40 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 14.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης