Τραγωδία στην Πάργα: 41χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του - Ήταν πατέρας τριών παιδιών

Τραγική κατάληξη είχαν οι διακοπές για έναν 41χρονο στην Πάργα, ο οποίος αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epiruspost.gr ο 41χρονος, πατέρας τριών παιδιών που κατοικούσε μόνιμα στην Γερμανία, επισκέφθηκε τον τόπο καταγωγής του για μερικές μόνο ημέρες ωστόσο έβαλε τέλος στη ζωή του.

Τον εντόπισαν συγγενικά του πρόσωπα σε αποθηκευτικό χώρο του σπιτιού, ενώ στο σημείο βρέθηκε και φαλτσέτα την οποία χρησιμοποίησε για να γράψει τον τραγικό επίλογο, με αποτέλεσμα οι Αρχές να αποκλείσουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.