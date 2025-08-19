Εργατικό δυστύχημα στην Αμφιλοχία - Νεκρός 40χρονος χειριστής που καταπλακώθηκε από μηχάνημα

Σοκ στην τοπική κοινότητα της Αλευράδας Αμφιλοχίας, έχει προκαλέσει ο θάνατος 40χρονου άνδρα μετά από εργατικό δυστύχημα το βράδυ της Δευτέρας (18/8), ο οποίος καταπλακώθηκε από μηχάνημα.

Σύμφωνα με το e-maistros.gr, ο άτυχος χειριστής ήταν ένας 40χρονος κάτοικος περιοχής του Αγρινίου, ο οποίος εργαζόταν τις βραδινές ώρες, χειριζόμενος οδοστρωτήρα κοντά σε υπό κατασκευή φράγμα.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το βαρύ μηχάνημα ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε, εγκλωβίζοντάς τον.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμφιλοχίας με ειδικό εξοπλισμό για τον απεγκλωβισμό. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του.

Το εργατικό δυστύχημα έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία αλλά και μεταξύ των συναδέλφων του, που μιλούν για έναν έμπειρο και εργατικό άνθρωπο. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται, ενώ δεν αποκλείεται να διαταχθεί περαιτέρω έρευνα για τα μέτρα ασφαλείας στο εργοτάξιο.

