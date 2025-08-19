Σέρρες: Βυτιοφόρο ανετράπη και έπεσε σε κανάλι στην Εθνική Οδό - Πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον οδηγό

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην Εθνική Οδό Σερρών Νιγρίτας, όταν βυτιοφόρο έπεσε σε κανάλι.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο οδηγός του βυτιοφόρου για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα την ανατροπή του σε κανάλι πριν το Σωφρονιστικό κατάστημα Νιγρίτας.

Δείτε φωτογραφία από το σημείο:

Άνδρες της Πυροσβεστικής κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον οδηγό του βυτιοφόρου το οποίο είχε φορτίο με λύματα, ο οποίος έχοντας τις αισθήσεις του διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Διαβάστε επίσης