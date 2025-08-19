Σέρρες: Βυτιοφόρο ανετράπη και έπεσε σε κανάλι στην Εθνική Οδό - Πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον οδηγό
Ο οδηγός έχοντας τις αισθήσεις του διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών
Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην Εθνική Οδό Σερρών Νιγρίτας, όταν βυτιοφόρο έπεσε σε κανάλι.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο οδηγός του βυτιοφόρου για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα την ανατροπή του σε κανάλι πριν το Σωφρονιστικό κατάστημα Νιγρίτας.
Άνδρες της Πυροσβεστικής κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον οδηγό του βυτιοφόρου το οποίο είχε φορτίο με λύματα, ο οποίος έχοντας τις αισθήσεις του διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.
