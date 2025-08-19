Οι εξηγήσεις του Γεράσιμου Παπαδόπουλου για τους σεισμούς στην Εύβοια

Μέσω ανάρτησης στα social media ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στη σεισμική δραστηριότητα που εκδηλώθηκε πριν από λίγες ημέρες στην Εύβοια και συγκεκριμένα νοτιοδυτικά του Προκοπίου.

Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος επισήμανε πως η ενεργοποιηθείσα περιοχή είναι πολύ μικρή ενώ τόνισε ότι ο μεγαλύτερος σεισμός ήταν μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Η ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου

«Σεισμοί στα ΝΔ του Προκοπίου Εύβοιας. Δυο λόγια λόγω της συνεχιζόμενης δράσης, που ξεκίνησε στις αρχές του μηνός. Στις 14/8 έκανε τον μεγαλύτερο μέχρι τώρα μεγέθους Μ=3,5. Στις 15/8 Μ=3,2. Όλοι οι άλλοι μικρότερων μεγεθών, οι περισσότεροι έγιναν μετά τον Μ=3,5. Η ενεργοποιηθείσα περιοχή είναι πολύ μικρή. Αν χρειαστεί θα επανέλθω».