Σεισμός 3,1 Ρίχτερ στο Αλιβέρι
Το επίκεντρο, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, είναι 10 χιλιόμετρα δυτικά από το Αλιβέρι και το εστιακό βάθος ήταν 5 χιλιόμετρα
Σεισμική δόνηση 3,1 βαθμών σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην Εύβοια.
Το επίκεντρο, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, είναι 10 χιλιόμετρα δυτικά από το Αλιβέρι και το εστιακό βάθος ήταν 5 χιλιόμετρα.
