Φωτιά σε γνωστή αλυσίδα αρτοσκευασμάτων στο Μαρούσι

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης 19 Αυγούστου σε γνωστή αλυσίδα αρτοσκευασμάτων στο Μαρούσι.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πυροσβεστική κλήθηκε στις 20:00 για φωτιά επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 50 στο Μαρούσι, οπού στεγάζεται φούρνος «Βενέτη».

Στο σημείο υπήρχε μικρής έκτασης πυρκαγιά ενώ από το κατάστημα που υπέστη υλικές ζημιές έβγαιναν καπνοί. Για την κατάσβεση στο σημείο επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.

