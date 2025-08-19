Φωτιά τώρα στο Λαύριο

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης 19 Αυγούστου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε στο Λαύριο πλησίον της Κερατέας.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση, ενώ για την κατάσβεσή της στο σημείο επιχειρούν 47 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα καθώς και 16 οχήματα.