Οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα στην Εθνική Οδό και δεν σταματούσε - Βίντεο ντοκουμέντο

Τον γύρο του Διαδικτύου κάνει βίντεο που δείχνει έναν οδηγό να έχει μπει στο αντίθετο ρεύμα της Εθνικής Οδού κοντά στην Τρίπολη.

Όπως μπορείτε να δείτε από το βίντεο, ο οδηγός του αυτοκινήτου κινείται για αρκετή ώρα στο αντίθετο ρεύμα ενώ οι οδηγοί που κινούνται κανονικά στην πορεία τους, κάνουν τα πάντα για να τον αποφύγουν.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα (18/08), όταν ένα κόκκινο ΙΧ κατεγράφη σε βίντεο να κινείται για ώρα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, στην Εθνική Οδό στο ύψος της πόλης της Τρίπολης.