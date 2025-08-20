Λέκκας: Κίνδυνος ερημοποίησης απειλεί την Ευρώπη - «Hotspot της κλιματικής κρίσης η Μεσόγειος»

Αναφερόμενος στον πρόσφατο ακραίο καύσωνα στην Ισπανία, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμης Λέκκας τόνισε ότι «η κλιματική κρίση είναι πλέον γεγονός και δεν χωράει καμία αντιπαράθεση σχετικά με τη διαχείρισή της. Απαιτούνται ουσιαστικά βήματα για να αντιμετωπίσουμε φαινόμενα που ξεπερνούν τα ελληνικά σύνορα και έχουν παγκόσμιο χαρακτήρα».

Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, εξήγησε ότι οι ακραίες θερμοκρασίες δεν περιορίζονται μόνο στην Ελλάδα, αλλά επηρεάζουν ολόκληρο τον πλανήτη. «Η Μεσόγειος αποτελεί hotspot της κλιματικής κρίσης, με την Ισπανία να καταγράφει εκατοντάδες θύματα και εκατομμύρια καμένα στρέμματα μέσα σε λίγες ημέρες», σημείωσε.

Ο κ. Λέκκας πρόσθεσε ότι παρότι δεν μπορούμε να σταματήσουμε άμεσα την κρίση, υπάρχουν τρόποι να επιβραδύνουμε τις επιπτώσεις και να βελτιώσουμε τις συνθήκες όπου αυτό είναι εφικτό.

Σχολιάζοντας τις συνέπειες της ξηρασίας, της λειψυδρίας, των ακραίων καιρικών φαινομένων και των παρατεταμένων καυσώνων, επισήμανε ότι η Ευρώπη κινδυνεύει με ερημοποίηση. «Δεν πρόκειται για μετατροπή μιας περιοχής σε Σαχάρα, αλλά για συνθήκες που δυσκολεύουν την υποστήριξη ανθρώπινων δραστηριοτήτων», εξήγησε, ασκώντας παράλληλα κριτική στην περιορισμένη αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην Ελλάδα.

Κάλεσε τους πολιτικούς να εγκαταλείψουν τις αντιπαραθέσεις και να χαράξουν μια σοβαρή στρατηγική σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη κοινών δράσεων σε όλη την Ευρώπη. Ανέφερε επίσης ότι μεγάλες δυνάμεις όπως η Κίνα, η Ινδία και οι ΗΠΑ, που συγκεντρώνουν σημαντικό μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού, συχνά αμφισβητούν την ύπαρξη της κλιματικής κρίσης.

«Η μόνη λύση είναι η παγκόσμια συνεργασία. Μόνο αν δράσουμε συλλογικά μπορούμε να επιβραδύνουμε την κρίση», κατέληξε, υπενθυμίζοντας ότι η κλιματική κρίση δεν αποτελεί ατομικό ή εθνικό ζήτημα, αλλά παγκόσμιο.

