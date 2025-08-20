Θεσσαλονίκη: Δραματική διάσωση πατέρα και των παιδιών του από άνδρα με SUP - Συγκλονιστικό βίντεο

Δραματική διάσωση πατέρα και των δύο παιδιών του, από άνδρα με SUP, εκτυλίχθηκε στην θαλάσσια περιοχή της Επανομής Θεσσαλονίκη. Η διάσωση της οικογένειας τουριστών από τη Ρουμανία, που έγινε την περασμένη Κυριακή, καταγράφηκε σε βίντεο και συγκλονίζει.

Σύμφωνα με το Thestival το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (17/08), όταν ένας πατέρας με τα δύο παιδιά του, τουρίστες από τη Ρουμανία, παρασύρθηκαν από τα ισχυρά ρεύματα και κινδύνεψαν να πνιγούν.

Στο συγκλονιστικό βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, φαίνονται τα παιδιά να παλεύουν με τα κύματα, ενώ ο πατέρας τους είχε ήδη παρασυρθεί αρκετά μέτρα μακριά.

Για καλή τους τύχη παρενέβη λουόμενος που έκανε SUP στην περιοχή ο οποίος αρχικά βοήθησε τα παιδιά να επιστρέψουν στην ακτή και στη συνέχεια οδήγησε στην πλαζ και τον πατέρα της οικογένειας.

Όλοι είναι καλά στην υγεία τους.