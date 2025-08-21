Μέτσοβο: Πώς είναι σήμερα ο 15χρονος που έκανε μεταμόσχευση ήπατος έπειτα από θερμοπληξία

Ο 15χρονος βρίσκεται σε καλή κατάσταση, μιλάει, τρώει και έχει κανονικά επαφή με το περιβάλλον και με τους γονείς του που είναι διαρκώς δίπλα του

Μέτσοβο: Πώς είναι σήμερα ο 15χρονος που έκανε μεταμόσχευση ήπατος έπειτα από θερμοπληξία
Στο Τορίνο παραμένει ο 15χρονος Δημήτρης που υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση ήπατος, αφού υπέστη θερμοπληξία στο Μέτσοβο ενώ έχει ανιδρωσία έχοντας αφήσει πίσω την περιπέτεια που παραλίγο να του κοστίσει τη ζωή.

Όπως εξηγεί στο onlarissa.gr ο πατέρας του 15χρονου, το παιδί του βρίσκεται σε καλή κατάσταση, μιλάει, τρώει και έχει κανονικά επαφή με το περιβάλλον και με τους γονείς του που είναι διαρκώς δίπλα του.

«Πλέον έχουμε φύγει από το νοσοκομείο Le Molinette και μεταφερθήκαμε σε κλινική, στην παιδιατρική πτέρυγα, ακριβώς απέναντι, όπου ο Δημήτρης παρακολουθείται από εξειδικευμένους γιατρούς», αναφέρει ο πατέρας του 15χρονου.

Μάλιστα συμπληρώνει ότι «την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εικόνα για το πότε θα πάρουμε εξιτήριο. Θα μας καλέσουν οι γιατροί για να μας ενημερώσουν για την εικόνα του παιδιού μας και για το ποια θα είναι η εξέλιξη».

Ο γιατρός που έκανε τη μεταμόσχευση ήπατος στον 15χρονο

Για τη σπάνια περίπτωση ηπατικής ανεπάρκειας λόγω ανιδρωσίας όπως αυτή που εμφάνισε ο 15χρονος Δημήτρης είχε μιλήσει ο Ιταλός χειρουργός που έκανε τη σωτήρια μεταμόσχευση στον ανήλικο με το πρακτορείο ANSA να μεταφέρει την πληροφορία ότι η θερμοκρασία του σώματος του μικρού αγοριού έφτασε τους 42 βαθμούς Κελσίου με αποτέλεσμα να πέσει σε κώμα.

Ο Ρενάτο Ρομανιόλι, ο οποίος είναι επικεφαλής του Κέντρου Μεταμοσχεύσεων Ήπατος στο Città della Salute e della Scienza στο Τορίνο, εξήγησε στο ANSA την κρισιμότητα της επέμβασης καθώς η ιατρική του ομάδα έπρεπε να αποφύγει τις αιμορραγίες που θα έβαζαν σε κίνδυνο την κυκλοφορία του αίματος ακόμα και στον εγκέφαλο. «Η λειτουργία του ήπατος είναι και να κρατά σε λειτουργία τον εγκέφαλο εξουδετερώνοντας τις τοξικές ουσίες που σε διαφορετική περίπτωση θα οδηγούσαν σε ένα μη αναστρέψιμο κώμα. Ο στόχος της μεταμόσχευσης είναι να διατηρήσουμε τη λειτουργία του εγκεφάλου» εξηγεί ο Ιταλός χειρουργός.

